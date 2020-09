Anderson Park phát triển mô hình đô thị mini trong thành phố

Sở hữu vị trí giao điểm của đường Nguyễn Thị Minh Khai và Đại lộ Bình Dương (thành phố Thuận An), dự án căn hộ Anderson Park thừa hưởng hệ thống hạ tầng giao thông hoàn thiện. Từ dự án, cư dân chỉ cần 5 phút đến sân golf Sông Bé, siêu thị Aeon Mall, khu công nghiệp VSIP 1, MM Mega Market, Bệnh viện Quốc tế Becamex. 10 phút đến trung tâm thành phố mới Bình Dương, KCN Việt Hương, quận 12 (TP HCM). 20 phút đến trung tâm hành chính Thuận An, Khu du lịch Đại Nam, Bệnh viện Quốc tế Hạnh phúc. Hơn 30 phút đến Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Chợ Bến Thành, Đô thị mới Thủ Thiêm, TP HCM.

Dự án được kiến tạo theo xu hướng đô thị mini, với không gian sống hiện đại, kiểu mẫu. Trong đó dự án dành hơn 70% diện tích dự án cho không gian xanh, hướng đến giá trị sống xanh, sống khỏe, gần gũi với thiên nhiên cho cư dân tương lai. Anderson Park sở hữu hệ sinh thái tiện ích đa dạng theo phong cách nghỉ dưỡng ngay nội khu. Chủ nhân căn hộ Anderson Park tận hưởng tiện ích từ khu thương mại dịch vụ hiện đại, shophouse, hồ bơi thác nước đẳng cấp, gym, khu BBQ, khu thể thao ngoài trời, công viên chủ đề, lối chạy bộ...Tất cả đảm bảo một cuộc sống đủ đầy, trọn vẹn trải nghiệm.

Hệ thống tường rào compound của dự án tạo nên không gian sống tách biệt với sự ồn ào bên ngoài. Ngoài ra, hệ thống camera an ninh hiện đại, bảo vệ hành lang, bảo vệ tại hầm gửi xe, bảo vệ thang máy, thẻ từ thang máy, khóa thông minh, đảm bảo an ninh tuyệt đối cho các cư dân Anderson Park an tâm tận hưởng cuộc sống.

Phối cảnh mặt tiền dự án Anderson Park.

Lý giải thêm về định hướng phát triển tại dự án, đơn vị phát triển - Lyn Property cho biết, tháng 2 năm nay, Dĩ An và Thuận An chính thức lên thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương. Trong đó Thuận An, nơi dự án Anderson Park hiện diện, với mũi nhọn là sản xuất công nghiệp và dịch vụ, thành phố 400.000 dân từ nhiều năm nay đã trở thành đầu tàu trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

"Theo đánh giá, trong xu hướng phát triển đô thị hiện đại, việc hình thành các siêu đô thị tiêu biểu như Thủ Đức (TP HCM) hay các thành phố trẻ tại Bình Dương tương lai sẽ kéo theo sự phát triển của các cụm đô thị nhỏ nằm trong lòng các siêu đô thị, nơi đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu an cư, sinh hoạt, tận hưởng cuộc sống của một bộ phận cư dân cao cấp, đa phần là các chuyên gia nước ngoài", vị này nhận định.

Không gian xanh mát bên trong dự án

Chưa kể trước đó, Thủ tướng vừa đồng ý chủ trương thành lập thành phố phía Đông trực thuộc TP HCM, trên cơ sở sáp nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức với tên gọi dự kiến thành phố Thủ Đức. Với diện tích 210km2, khoảng một triệu dân, kỳ vọng sẽ đóng góp 30% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của TP HCM. Phía đông Sài Gòn tương lai sẽ là một thành phố phát triển hiện đại, định hướng trở thành một siêu đô thị. Khu vực này có tốc độ ứng dụng công nghệ cao, mức độ đào tạo và nghiên cứu khoa học cao nhất cả nước, có khu đô thị mới, trung tâm tài chính quốc tế.

"Đây là các yếu tố tác động tạo nên vùng tăng trưởng mới trong thời gian tới, trong đó Thuận An cũng sẽ được hưởng lợi", vị này nói.

Hệ thống tiện ích dự án.

Bối cảnh này, vị đại diện chủ đầu tư cho rằng mô hình đô thị mini mang đến nhiều lợi ích cho cư dân. Đầu tiên, mọi tiện ích phục vụ cuộc sống đều nằm gói trọn trong khu vực, dễ dàng để cư dân tiếp cận và sử dụng như siêu thị, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện... Bên cạnh đó, các đô thị mini luôn ưu tiên mảng xanh thiên nhiên, không gian để cư dân thư giãn, nghỉ ngơi. "Tại Thuận An, sự xuất hiện của dự án Anderson Park tiên phong cho mô hình đô thị mini với đầy đủ các tiện ích phục vụ cộng đồng dân cư hiện đại tại thành phố trẻ", ông nói.

Thảo Miên