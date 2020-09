Không chỉ phát triển mạnh về số lượng, các chủ đầu tư đang thể hiện sự chăm chút kỹ lưỡng cho chất lượng từng dự án. Trong số các dự án tại đây, đáng kể có khu đô thị Anderson Park do Lyn Property, đơn vị phát triển dự án, vừa ra mắt thị trường Thuận An.

"Cư dân tương lai sẽ không phải ở một nơi nhưng đưa con đi học hoặc đi chơi ở một nơi khác, không còn lo lắng vì thiếu các khu vực cảnh quan cây xanh, tiện ích nghỉ ngơi, giải trí, cũng không cần e ngại về vấn đề an ninh, an toàn...", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Dù mới lên thành phố tháng 2 năm nay, bất động sản Thuận An được coi là tâm điểm của giới đầu tư nhiều năm gần đây. Theo thông tin trên Batdongsan.com.vn, bất động sản Thuận An và Dĩ An đều có biên độ tăng giá đáng kể.

Một trong những đòn bẩy của địa ốc Thuận An là hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ. Thành phố triển khai thêm một số công trình giao thông và 7 công trình thủy lợi với tổng kinh phí 14 tỷ đồng.

Đáng chú ý là cầu vượt nút giao ngã 6 vòng xoay An Phú giữa Thuận An và Dĩ An; mở rộng quốc lộ 13 nối Bình Dương - TP HCM từ 6 làn lên 8 làn xe. Hai làn đường mở rộng thêm đều nằm bên phải hướng từ TP HCM - Bình Dương, đầu tư hạ tầng kỹ thuật vỉa hè, cây xanh, thoát nước đồng bộ, xây cầu vượt tại giao lộ quốc lộ 13 - cầu Ông Bố thuộc thành phố Thuận An. Dự kiến đến năm 2022, công trình đi vào hoạt động, rút ngắn khoảng cách di chuyển từ Thuận An đến TP HCM.

Bên cạnh cú hích từ hạ tầng, sức nóng của bất động sản Thuận An còn đến từ các khu công nghiệp lớn đang tập trung 45.000 chuyên gia, kỹ sư và công nhân sinh sống, làm việc và có nhu cầu lớn về nhà ở.

Những năm gần đây, các mảng công nghiệp, chủ yếu là công nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật cao luôn là thế mạnh của Thuận An, với giá trị sản xuất đạt 241.400 tỷ đồng, tăng bình quân 9% mỗi năm. Nửa đầu năm 2020, dù chịu ảnh hưởng của Covid-19 nhưng giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố vẫn ước đạt 119.500 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

Hiện Thuận An cũng được biết đến là nơi quy tụ nhiều trung tâm thương mại. vui chơi, mua sắm, bệnh viện và các khu công nghiệp lớn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của giới trí thức.

Theo một nhà đầu tư miền Bắc, thành phố trẻ này sở hữu lợi thế về phát triển hạ tầng, là thủ phủ công nghiệp thu hút nhiều lao động và chuyên gia nước ngoài, kéo theo nhu cầu về nhà ở tăng nhanh. Thêm vào đó, đây cũng là thị trường chính tiếp nhận nguồn giãn dân từ TP HCM nên đang có tiềm năng lớn về bất động sản. Những dự án khu đô thị phát triển theo định hướng mới, đầy đủ tiện ích, đón đầu thị hiếu cộng đồng cư dân hiện đại hứa hẹn trở thành tâm điểm của thị trường.