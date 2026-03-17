Ancelotti: 'Real thời Mbappe cần thời gian để tạo nên di sản riêng'

Trả lời Radio Marca, cựu HLV Real Madrid Carlo Ancelotti kể về những tháng đầu dẫn dắt tuyển Brazil, quan hệ với đội bóng cũ, sự tiến hóa của bóng đá và cái nhìn về những học trò cũ như Mbappe, Vinicius hay Fede Valverde.

- Hầu hết ai cũng nghĩ khi đã rời Real sau những năm tháng vinh quang, bến đỗ tiếp theo của ông chỉ có thể là Brazil.

- Đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế. Tôi không hề có ý định dẫn dắt một CLB nào khác sau khi rời Real. Cơ hội với tuyển Brazil đã có từ hai năm trước, sau đó tôi gia hạn với Real, nhưng đến năm ngoái, chúng tôi cảm thấy đã đến lúc phải ra đi.

- Trông ông vẫn còn phong độ lắm, có vẻ tươi tắn hơn trước. Áp lực từ công việc hiện tại của ông khác thế nào so với trước đây?

- Chắc chắn là ít áp lực hơn rồi, vì cấp ĐTQG không có mật độ thi đấu dày đặc. Công việc hiện tại thiên về quan sát nhiều hơn. Tôi không phải chuẩn bị giáo án tập luyện hàng ngày. Công việc giờ đây có nhịp độ chậm hơn nhưng rất thú vị. Brazil có ít nhất 70 cầu thủ đủ khả năng lên tuyển, và việc đánh giá tất cả họ không hề đơn giản.

Ancelotti trong cuộc trả lời phỏng vấn Radio Marca ngày 15/3. Ảnh: Marca

- Nhưng chỉ trong hai tháng nữa, người Brazil sẽ bắt đầu đòi hỏi chức vô địch thế giới lần thứ sáu...

- Họ đã mưu cầu điều đó từ lâu rồi. Với tôi, đó không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực lớn lao.

- Tâm trạng của ông thế nào trước khi ký hợp đồng với Brazil?

- Tôi không hề do dự. Thực tế là một số nhân vật thuộc "trường phái cũ" của Brazil có đôi chút phản ứng với các HLV ngoại, nhưng sự chào đón từ mọi người là quá tuyệt. Tôi có mối quan hệ rất tốt với các HLV đang làm việc tại đây, như ở Palmeiras, Flamengo hay Bahia. Tôi trò chuyện với họ thường xuyên vì họ giúp tôi theo dõi các cầu thủ đang thi đấu trong nước, bên cạnh những người ở châu Âu.

- Trụ sở LĐBĐ Brazil cũng giống trung tâm huấn luyện Valdebebas của Real, nơi những huyền thoại luôn hiện diện. Ông thấy sao?

- Có sự tương đồng lớn giữa hai nơi, vì lịch sử luôn là phần quan trọng. Tại Real, lịch sử hiện hữu mỗi ngày ở Valdebebas qua hình bóng của Di Stefano, Puskas, Sergio Ramos, Casillas hay Ronaldo. Ở đây cũng vậy, Pele hiện diện trong ngôi nhà này mỗi ngày, cũng như Zico, Romario và những huyền thoại vĩ đại khác của bóng đá Brazil.

- Sau 25 năm cầm quân, ông thấy bóng đá thay đổi thế nào?

- Chóng mặt luôn. Thật khó tin khi nhìn lại sự lột xác của môn thể thao này. Khó có thể rạch ròi tốt hơn hay tệ đi. Xét về các yếu tố ngoại cảnh, chắc chắn là đã tiến bộ: SVĐ hiện đại hơn, mặt cỏ tốt hơn, và công tác trọng tài cũng chính xác hơn nhờ công nghệ. Cường độ thi đấu đã tăng lên, nhưng cường độ cao không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với một màn trình diễn mãn nhãn. Tôi cho rằng ngày nay, các tài năng thiên bẩm khó có đất diễn hơn so với 20 năm trước.

- Ông có hoài niệm gì về Real và thành phố Madrid?

- Tôi đón nhận mọi thứ rất bình thản vì mỗi giai đoạn trong đời đều có giá trị riêng. Tôi lưu giữ những kỷ niệm vô giá về thời gian dài gắn bó với Real, cùng tình cảm đặc biệt dành cho CLB và những con người làm việc tại đó. Hiện tại, tôi tập trung cho một dự án mới với nhiệt huyết tương tự. Mỗi khi Real thi đấu, tôi vẫn dõi theo, không chỉ để quan sát các cầu thủ Brazil mà còn để ủng hộ và mong đội bóng giành chiến thắng.

Ancelotti (áo trắng) dõi theo một cú dứt điểm của Mbappe trong buổi tập cùng Real Madrid năm 2025. Ảnh: AFP

- Ông vẫn giữ liên lạc với người ở Real chứ?

- Có chứ, thi thoảng. Sau trận đội thắng Man City 3-0 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, tôi đã gửi lời chúc mừng đến CLB và Chủ tịch Florentino Perez. Tôi cũng trò chuyện với các cầu thủ. Mới hôm nọ, tôi vừa gọi điện hỏi thăm tình hình của Rodrygo. Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ rất tốt.

- Theo ông, vì sao một tập thể Real hoàn hảo đến thế lại thay đổi nhanh chóng sau đó?

- Trong bóng đá, chỉ cần một vài xáo trộn nhỏ cũng đủ làm thay đổi "phản ứng hóa học" của cả đội bóng. Nó không đơn thuần là việc thay Toni Kroos bằng Mbappe. Cùng năm đó, Nacho rời đi, Carvajal chấn thương và Modric ít ra sân hơn. Thế hệ cũ - những người đã tạo dựng nên bầu không khí tuyệt vời trong phòng thay đồ - dần lùi lại, nhường chỗ cho thế hệ mới đang nỗ lực khẳng định cá tính, bản sắc và vai trò thủ lĩnh.

Quá trình này không thể diễn ra trong một sớm một chiều. Sự xuất hiện của Mbappe trùng với sự rời đi của hai trụ cột quan trọng là Kroos và Nacho, tạo nên một môi trường khác biệt. Mbappe đã làm quá tốt với khoảng 50 bàn thắng, nhưng đội bóng vẫn gặp khó trong việc chinh phục các danh hiệu. Bóng đá được định đoạt bởi những chi tiết nhỏ, và khi bạn thay đổi điều gì đó, không phải lúc nào kết quả cũng như ý ngay lập tức.

- Ông rất tâm đắc với những châm ngôn. Ông nghĩ sao về câu "Sự vội vã là một người cố vấn tồi"?

- Tôi còn thích một câu khác nữa cơ. Đó là "sự cần cù và hy sinh chỉ có thể đánh bại được tài năng khi tài năng đó lười biếng và thiếu sự hy sinh".

- Ông thấy những cầu thủ Real như Vinicius, Rodrygo hay Militao có khác biệt gì khi trở về khoác áo tuyển Brazil?

- Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở không khí trong phòng thay đồ. Ở CLB, bạn có cầu thủ từ nhiều quốc gia, còn ở đây là 25 cầu thủ Brazil cùng chung ngôn ngữ và văn hóa. Quá trình giao tiếp diễn ra trực tiếp và liền mạch hơn. Thử thách của một CLB là làm sao gắn kết được sự đa dạng đó mà không để cả nhóm bị chia rẽ, vốn là một xu hướng rất tự nhiên.

Ancelotti trao đổi với Vinicius trong một buổi tập ở tuyển Bzazil. Ảnh: AFP

- Liệu Vinicius có thể một lần nữa thống trị bóng đá thế giới?

- Vinicius chưa bao giờ gây thất vọng trong các trận cầu lớn. Tôi không nhớ có trận tứ kết hay bán kết nào mà Vini chơi tệ cả. Có thể cậu ấy từng nóng nảy ở Valencia và bị cuốn ra khỏi khuôn khổ trận đấu, nhưng trong những thời khắc quyết định, cậu ấy luôn tỏa sáng. Tôi tin chắc cậu ấy sẽ có một kỳ World Cup rực rỡ nếu có tên trong danh sách triệu tập.

- Ông thấy sao về Vinicius hiện tại?

- Vinicius vẫn là một người Brazil điển hình với tính cách đặc trưng: vui vẻ và cực kỳ khiêm tốn. Tôi chưa thấy ai ngạo mạn ở LĐBĐ Brazil hay trong số những người Brazil tôi quen. Vinicius là sự tổng hòa của đức tính khiêm nhường, niềm vui sống và một tài năng xuất chúng.

- Ông dự đoán thế nào về trận lượt về của Real tại Manchester? Liệu thầy trò Alvaro Arbeloa sẽ đi tiếp?

- Đúng, họ sẽ đi tiếp. Họ cần phòng ngự chặt chẽ và duy trì được sự cân bằng.

- "Cân bằng" có vẻ là từ khóa yêu thích của ông?

- Đó là trạng thái lý tưởng. Họ sẽ cần điều đó, và cần cả Valverde trên sân.

- Ông thấy sao về màn trình diễn của Valverde ở lượt đi?

- Tôi không bất ngờ, vì chính cậu ấy đã giúp tôi "giữ ghế" HLV mà (cười)... nhưng ba bàn thắng đó thực sự khó tin. Tôi đã nhắn tin cho cậu ấy sau trận thắng Man City đấy.

- Ông nhắn gì vậy?

- Tôi bảo "Thật tiếc vì cậu không có hộ chiếu Brazil".

Hoàng Thông dịch