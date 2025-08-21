Ancelotti đưa người thừa tại Real lên tuyển Brazil

BrazilHLV Carlo Ancelotti vẫn cho gọi Rodrygo, tiền đạo đang bị Real gạt khỏi đội hình chính 6 trận liên tiếp, lên tuyển Brazil chuẩn bị đá vòng loại World Cup 2026.

Hôm 19/8, HLV Carlo Ancelotti gửi danh sách sơ bộ tuyển Brazil chuẩn bị cho hai trận cuối vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, gặp Chile ngày 5/9 và Bolivia ngày 10/9. Trong đó, ông triệu tập trở lại Rodrygo và Eder Militao, hai cầu thủ vắng mặt đợt trước do chấn thương.

Rodrygo trở lại tuyển Brazil là một bất ngờ. Thời gian gần đây, tiền đạo 24 tuổi trở thành người thừa tại Real. Xabi Alonso, người kế nhiệm Ancelotti hồi tháng 5, chỉ cho Rodrygo đá chính một trận - ra quân Club World Cup hòa Al Hilal 1-1. Sau đó, dù không chấn thương, ngôi sao người Brazil ngồi ngoài 4 trận, vào sân một lần 13 phút và một lần 23 phút.

Rodrygo ngồi ngoài trận Real 1-0 Osasuna tối 19/8. Ảnh: AS

HLV Alonso đang thử nghiệm nhiều phương án mà không cần Rodrygo. Trong trận thắng Osasuna 1-0 tối 19/8, ông cho Brahim Diaz đá chính ở vị trí tiền đạo cánh phải, rồi cho tân binh 18 tuổi Franco Mastantuono vào thay. Việc bị gạt khỏi đội hình chính và giảm thời gian thi đấu đang đe dọa nghiêm trọng tương lai của Rodrygo tại Real cũng như tuyển Brazil.

Rodrygo từng chơi 6 mùa cho Real, trong đó có 4 mùa dưới trướng Ancelotti. Anh ghi tổng cộng 68 bàn trong 270 trận, góp công giúp CLB giành hai Champions League và ba La Liga. Trong đó, bàn vào lưới Chelsea ở tứ kết và cú đúp vào lưới Man City ở bán kết mang ý nghĩa đặt biệt quan trọng trong hành trình chinh phục Champions League 2021-2022.

Với tuyển Brazil, Rodrygo chơi 33 trận và ghi 7 bàn. Anh dự hai giải đấu lớn gần nhất là World Cup 2022 và Copa America 2024.

Trong khi đưa Rodrygo trở lại, HLV Ancelotti không gọi Vinicius. Thẻ vàng trong trận thắng Paraguay 1-0 hôm 10/6 là thẻ thứ ba mà Vinicius phải nhận từ đầu vòng loại. Theo quy định kỷ luật, cầu thủ về thứ hai giải Quả Bóng Vàng 2024 phải nghỉ trận tiếp theo.

Ancelotti hiện giữ kỷ lục giành năm Champions League. Ông đăng quang hai lần với AC Milan năm 2003, 2007 và ba lần với Real năm 2014, 2022 và 2024.

Hồi tháng 6, HLV người Italy khởi đầu sự nghiệp dẫn dắt Brazil bằng hai trận hòa Ecuador 0-0 và thắng Paraguay 1-0. Brazil đang đứng thứ ba vòng loại khu vực Nam Mỹ với 25 điểm, cùng Argentina và Ecuador giành vé sớm. Hai trận cuối gặp Chile và Bolivia chỉ còn ý nghĩa thủ tục và rèn luyện cầu thủ.

Thanh Quý (theo Marca)