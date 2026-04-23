Ancelotti dự đoán nhà vô địch Champions League 2026

Carlo Ancelotti nghiêng về khả năng PSG bảo vệ thành công vương miện Champions League, thay vì nhường danh hiệu cho Bayern, Atletico hoặc Arsenal.

PSG đối đầu Bayern ở bán kết, diễn ra lần lượt vào ngày 28/4 và 6/5. Ở cặp còn lại, Atletico đấu Arsenal vào ngày 29/4 và 5/5. Hai đội đi tiếp sẽ gặp nhau trong trận chung kết trên sân trung lập Puskas Arena, Hungary vào ngày 30/5.

Khi được tờ Il Giornale hỏi về ứng cử viên sáng giá nhất, Ancelotti đáp: "PSG là lựa chọn của tôi".

HLV Ancelotti khi còn dẫn dắt Real. Ông đang bắt tay Jude Bellingham sau trận thắng Barca ở vòng 32 La Liga ngày 21/4/2024. Ảnh: AFP

Theo HLV tuyển Brazil, PSG vẫn giữ được cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, trong khi Bayern quá thiên về pressing tầm cao và để lọt lưới nhiều bàn không đáng.

"Các trận Atletico - Barca và Bayern - Real mang đến những khoảnh khắc phấn khích cho CĐV. Nhưng khi có nhiều bàn thắng, thì cũng mắc nhiều sai lầm từ hậu vệ và thủ môn. Các đội bóng cần xây dựng lối chơi cho tốt từ tuyến sau. Nếu không, họ sẽ phải trả giá dù chỉ một chút lơ là", Ancelotti - nhà cầm quân đang giữ kỷ lục 5 lần vô địch Champions League - phân tích thêm.

Ở vòng tứ kết, Bayern thắng Real cả hai trận, với tỷ số 2-1 ở Bernabeu và 4-3 tại Allianz. Dù vậy, đội bóng Đức không ít lần đứng trước cửa tử. Trong trận lượt về, họ ba lần để Real dẫn bàn và chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu đội khách không mất Eduardo Camavinga vì thẻ đỏ ngớ ngẩn ở phút 86.

Dembele (áo đen) dứt điểm trong trận PSG thắng Liverpool ở lượt về tứ kết Champions League hôm 14/4, trên sân Anfield, Liverpool, Anh. Ảnh: Reuters

Kịch tính cũng xảy ra ở cặp Atletico - Barca. Trong trận lượt đi, với lối chơi pressing tầm cao của HLV Hansi Flick, Barca liên tục rơi vào bẫy phản công của Atletico, dẫn tới thẻ đỏ của Pau Cubarsi và hai bàn thua. Ở lượt về, đội bóng xứ Catalonia cũng phải trả giá cho việc dâng cao, dẫn tới một bàn thua và thẻ đỏ của Eric Garcia, qua đó đánh mất lợi thế dẫn hai bàn và thua chung cuộc 3-4.

Trong khi Bayern và Barca trở nên thiếu an toàn, PSG giữ sạch lưới trong cả hai trận tứ kết thắng Liverpool chung cuộc 4-0. HLV Luis Enrique xây dựng lối chơi cường độ cao, nhưng cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Đặc biệt, ông buộc các cầu thủ tấn công lùi sâu hỗ trợ phòng ngự, qua đó giảm áp lực cho hậu vệ và thủ môn.

Mùa trước, PSG vượt qua Liverpool, Aston Villa và Arsenal ở các vòng loại trực tiếp. Trong trận chung kết, đội bóng thành Paris đè bẹp Inter 5-0 để lần đầu giành Champions League.

Thanh Quý (theo Il Giornale)