Ancelotti cảnh báo loại Vinicius khỏi World Cup 2026

BrazilHLV Carlo Ancelotti cảnh báo Vinicius hay Neymar đều có thể bị gạt khỏi danh sách, và khẳng định chỉ chọn những cầu thủ đạt trạng thái tốt nhất cho World Cup 2026.

Mùa này, Vinicius thi đấu thiếu bùng nổ, mới ghi 5 bàn qua 14 trận tại La Liga và tịt ngòi qua cả 5 lượt đầu Champions League. Điều này, theo nhiều chuyên gia, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội dự World Cup 2026 của tiền đạo 25 tuổi.

Chính Carlo Ancelotti - người từng dẫn dắt Vinicius tại Real Madrid và hiện làm HLV trưởng tuyển Brazil - thẳng thắn đề cập vấn đề này trong cuộc phỏng vấn trên kênh TV Record.

"Vinicius phải đạt 100% phong độ", HLV 66 tuổi nói. "Tôi có rất nhiều cầu thủ giỏi và phải chọn những người đạt trạng thái tốt nhất. Không chỉ Neymar, mà cả Vinicius cũng vậy. Nếu Vinicius chỉ ở mức 90%, tôi sẽ gọi người khác đang đạt 100%, bởi đội tuyển có sự cạnh tranh cực kỳ lớn, đặc biệt trên hàng công".

Vinicius, Raphinha, Lucas Paqueta và Neymar (từ trái qua) nhảy mừng bàn trong trận Brazil thắng Hàn Quốc 4-1 ở vòng 1/8 World Cup 2022 trên sân 974 tại Doha, Qatar ngày 5/12/2022. Ảnh: AP

Về Neymar - người chưa góp mặt trong bất kỳ đợt triệu tập nào của Ancelotti, nhà cầm quân người Italy khẳng định vẫn để ngỏ cơ hội. Ông cho biết: "Cậu ấy thiếu may mắn khi dính chấn thương đúng lúc. Neymar không có thời gian chuẩn bị để đạt thể trạng tốt nhất. Nhưng tài năng của cậu ấy vẫn là phi thường".

Lần gần nhất Neymar chơi cho Brazil là trận thua Uruguay 0-2 hôm 17/10/2023. Khi đó, anh bị đứt dây chằng đầu gối và phải nghỉ gần một năm. Sau khi trở lại, Neymar tiếp tục phải nghỉ dài hạn 6 lần khác với những vấn đề khác nhau.

Hàng công Brazil hiện sở hữu nhiều ngôi sao. Ngoài Vinicius và Neymar, Ancelotti có thể triệu tập Rodrygo (Real Madrid), Matheus Cunha (Man Utd), Raphinha (Barca), Gabriel Martinelli (Arsenal), Joao Pedro (Chelsea), Richarlison (Tottenham) hay Antony (Real Betis).

Ngoài việc cảnh báo các ngôi sao, Ancelotti lại mang đến tín hiệu tích cực khi nhắc tới Estevao - tài năng trẻ đang tỏa sáng tại Chelsea. Ông cho biết cầu thủ 18 tuổi này gần như chắc chắn có mặt tại World Cup 2026, nếu duy trì phong độ hiện tại.

Khi được hỏi về khả năng triệu tập Estevao cho giải đấu tới, Ancelotti trả lời: "Tôi nghĩ là có. Dựa trên những gì cậu ấy thể hiện suốt 6 tháng qua, Estevao sẽ có mặt tại World Cup".

Estevao mừng bàn mở tỷ số trong trận giao hữu Brazil thắng Hàn Quốc 5-0 tại sân Seoul World Cup, Seoul, Hàn Quốc ngày 10/10/2025. Ảnh: Reuters

Hè 2025, Estevao gia nhập Chelsea với tổng phí 69 triệu USD. Anh ghi một bàn, có một kiến tạo ở Ngoại hạng Anh bên cạnh ba bàn sau 5 trận tại Champions League, trong đó có pha độc diễn đẳng cấp vào lưới Barca tuần trước.

Ancelotti đánh giá cao cách đội bóng Anh phát triển cầu thủ trẻ. Ông nói: "Chelsea đang giúp cậu ấy tiến bộ rất tốt. Tôi tin họ có chương trình riêng cho Estevao. Đội tuyển cần tận dụng tài năng lớn như vậy".

Từ khi ra mắt tuyển Brazil tháng 9/2024, Estevao đã chiếm được suất đá chính, ghi năm bàn qua 11 trận, gồm bốn bàn trong ba lần ra sân gần nhất. "Cậu ấy là cầu thủ cực kỳ đặc biệt, sở hữu tài năng thiên bẩm", Ancelotti nhận xét thêm. "Estevao còn trẻ nên vẫn có thể hoàn thiện về thể lực, chiến thuật và tâm lý, nhưng tài năng của cậu ấy là không thể dạy".

Hồng Duy (theo Mundo Deportivo, ESPN)