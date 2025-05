Ancelotti: 'Brazil sẽ đá như Real mùa 2023-2024'

BrazilHLV Carlo Ancelotti muốn tuyển Brazil và cá nhân Vinicius thi đấu như Real Madrid ở mùa 2023-2024, khi giành cú ăn ba La Liga, Champions League và Siêu Cup Tây Ban Nha.

"Được dẫn dắt đội tuyển quốc gia hàng đầu thế giới là một vinh dự", Ancelotti nói trong buổi họp báo ra mắt tuyển Brazil. "Tôi có sứ mệnh trọng đại, đó là giúp Brazil trở thành nhà vô địch một lần nữa. Tôi luôn có mối liên hệ đặc biệt với Brazil. Sự chào đón dành cho tôi thật tuyệt vời".

HLV Carlo Ancelotti (trái) nhận áo đấu Brazil từ Chủ tịch CBF, Samir Xaud. Ảnh: AP

Cũng trong buổi họp báo này, Ancelotti công bố danh sách 23 tuyển thủ chuẩn bị cho hai trận vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, gặp Ecuador ngày 5/6 và Paraguay ngày 10/6. Điểm đáng chú ý là sự vắng mặt của Neymar, cùng sự trở lại của Casemiro và Richarlison.

Ancelotti cho biết đã nói chuyện với Casemiro - một trong những trụ cột phòng ngự tại Real Madrid dưới thời ông từ năm 2021 đến 2023 - để hỏi về tình hình hiện tại của đội trước khi ký hợp đồng với CBF. Ancelotti ca ngợi Casemiro là cầu thủ chất lượng, thủ lĩnh và muốn xây dựng đội hình có sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. "Cầu thủ trẻ mang đến niềm vui và sự nhiệt huyết. Cầu thủ giàu kinh nghiệm mang đến kiến thức, khả năng đọc trận đấu và kinh nghiệm" ông giải thích.

Ancelotti cũng dùng sự hài hước để bảo vệ Vinicius - tiền đạo hứng chịu chỉ trích vì chỉ ghi 6 bàn cho tuyển Brazil, trái ngược phong độ cao ở Real. "Các cầu thủ Brazil rất yêu mến đội tuyển quốc gia và điều này ảnh hưởng một chút đến suy nghĩ tự nhiên của họ", HLV 65 tuổi nói. "Tôi sẽ cố gắng để có được phiên bản tốt nhất của Vinicius. Cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc, tuyệt vời. Liệu Brazil có chơi giống Real không? Tôi hy vọng như vậy. Nhưng giống như năm ngoái. Chứ không phải năm nay".

HLV Carlo Ancelotti trong buổi họp báo ra mắt tuyển Brazil ngày 26/5. Ảnh: EPA

Buổi họp báo ra mắt Ancelotti có sự góp mặt của hơn 250 nhà báo và hàng loạt tên tuổi của bóng đá Brazil. Luiz Felipe Scolari, HLV trưởng đội tuyển Brazil vô địch World Cup 2002, chúc may mắn và tặng Ancelotti chiếc áo khoác của đội tuyển quốc gia.

Buổi ra mắt còn có sự hiện diện của Leo Junior, tuyển thủ Brazil dự World Cup 1982 và 1986, Denilson, thành viên đội hình vô địch World Cup 2002, cùng các video của những huyền thoại bóng đá Brazil từng làm việc với Ancelotti như Zico, Kaka và Falcao.

"Mối liên hệ của tôi với Brazil bắt đầu từ những năm 1980, với Falcao và Toninho Cerezo. Sau đó là Ronaldo, Rivaldo, Pato, Kaka, Marcelo, Cafu và Vinicius, Rodrygo, Eder Militao và Endrick", Ancelotti kể. "Nhưng đây sẽ là lần đầu tiên tôi làm việc tại Rio de Janeiro. Tôi đã sống ở nhiều thành phố lớn trên thế giới, nhưng chưa bao giờ sống ở Rio. Tôi muốn tận hưởng thành phố này".

Người hâm mộ hò reo và giơ biển chào mừng khi chờ Carlo Ancelotti đến bên ngoài một khách sạn ở Rio de Janeiro ngày 26/5. Ảnh: Reuters

Ancelotti nắm quyền trong bối cảnh khó khăn nhất trong lịch sử tuyển Brazil. "Selecao" trải qua 24 năm không vô địch, khi đến Mỹ dự World Cup 2026, tương đương với khoảng thời gian không có danh hiệu nào từ năm 1970 đến 1994.

Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) cũng đang bất ổn về chính trị, khi không có chủ tịch hoàn thành nhiệm kỳ kể từ năm 2012. Tất cả đều bị cách chức hoặc từ chức vì nhiều bê bối khác nhau. Mới nhất là trường hợp của Ednaldo Rodrigues.

Nhưng đây không phải là chủ đề tại buổi họp báo của Ancelotti, mà là tham vọng vô địch World Cup 2026. Nhà cầm quân người Italy hứa sẽ học tiếng Bồ Đào Nha, nhưng sẽ không vùi đầu vào công việc. "Ngày nay, bạn có thể xem tất cả các trận đấu ở bất kỳ đâu trên thế giới. Bạn có thể xem Flamengo, Palmeiras, Botafogo", ông nói. "Nhưng bây giờ tôi cần dành thời gian ở Brazil để tìm hiểu cấu trúc của bóng đá Brazil, các cầu thủ. Tôi cũng muốn có một kỳ nghỉ để tận hưởng đất nước này. Tôi chưa bao giờ đến Corcovado. Tôi sẽ không làm việc 365 ngày một năm. Tôi cũng muốn có một kỳ nghỉ để tận hưởng Brazil".

Văn hóa Brazil cũng là chủ đề được Ancelotti thảo luận. Trong cuốn tự truyện "The Beautiful Games of an Ordinary Genius", HLV 65 tuổi đề cập đến một số đặc điểm của các cầu thủ Brazil. Một trong số đó là mối quan hệ gần gũi giữa các cầu thủ và HLV.

"Mối quan hệ cá nhân rất quan trọng. Tôi luôn đặc biệt chú ý đến điều này", ông nhấn mạnh. "Nó không chỉ là vấn đề chuyên môn. Mỗi cầu thủ có tính cách khác nhau. Brazil có những cầu thủ ngoạn mục. Nhưng điều làm nên sự khác biệt của người Brazil là họ có thể làm những việc nghiêm túc và tận hưởng. Tôi thích điều đó và tôi cũng quan tâm đến việc có tạo ra môi trường làm việc tuyệt vời".

Danh sách tuyển Brazil trong dịp FIFA Days vào tháng 6:

Thủ môn: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr), Hugo Souza (Corinthians).

Hậu vệ: Alex Sandro, Danilo, Leo Ortiz, Wesley (Flamengo), Alexsandro (Lille), Lucas Beraldo, Marquinhos (PSG), Carlos Augusto (Inter Milan), Vanderson (Monaco).

Tiền vệ: Andreas Pereira (Fulham), Andrey Santos (Strasbourg), Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Man Utd), Ederson (Atalanta), Gerson (Flamengo).

Tiền đạo: Antony (Real Betis), Estevao (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolves), Raphinha (Barca), Richarlison (Tottenham), Vinicius (Real Madrid).

