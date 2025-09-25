Ancelotti: 'Bayern là đội bóng đối xử tàn nhẫn với tôi nhất'

ĐứcTheo HLV Carlo Ancelotti, lần bị sa thải kinh khủng nhất trong sự nghiệp là khi rời Bayern Munich năm 2017.

Trước khi dẫn dắt Bayern hè 2016 thay Pep Guardiola, Ancelotti sở hữu bảng thành tích đồ sộ, gồm: hai Champions League, một Serie A với AC Milan, một Ngoại hạng Anh với Chelsea, một Ligue 1 với PSG và một Champions League với Real Madrid. Ngay mùa đầu làm việc tại Đức, ông bổ sung Bundesliga vào bộ sưu tập này. Tuy nhiên, sau trận thua PSG 0-3 ở vòng bảng Champions League mùa 2017-2018, Ancelotti lập tức bị sa thải.

Trước và sau đó, ông cũng kết thúc sớm hợp đồng ở Parma năm 1998, Juventus 2001, Chelsea 2011, Real Madrid 2015 và Napoli 2019. Tuy nhiên, theo nhà cầm quân người Italy, lần bị sa thải tàn nhẫn nhất trong toàn bộ sự nghiệp là ở Bayern. "Mùa trước đó, chúng tôi bỏ xa đội xếp thứ hai Bundesliga 15 điểm, hơn năm điểm so với thành tích của Guardiola. Tuy nhiên, Bayern không coi đó là một thành công, thậm chí ít mong đợi nhất", ", Ancelotti viết trong cuốn tự truyện mới ra mắt.

Ancelotti thất vọng trong trận Bayern thua PSG 0-3 ở vòng bảng Champions League vào tháng 9/2017. Ảnh: AFP

Ancelotti cũng chia sẻ về việc gặp khúc mắc với Chủ tịch Bayern, Uli Hoeness và Tổng Giám đốc Karl-Heinz Rummenigge, thừa nhận phải chịu trách nhiệm với nhiều người cùng lúc mà không phân biệt được lãnh đạo nào quyền lực hơn. Ngoài ra, ông còn rất vất vả trong việc duy trì sự độc lập, thậm chí phải tham khảo ý kiến của đội trưởng Philipp Lahm.

Ancelotti kể thêm về việc nhận được lệnh phải tăng cường kỷ luật và được giao danh sách năm điều cần phổ biến cho các cầu thủ. Điều này khiến ông có cảm giác như đang dẫn dắt một đội trẻ. "Tôi đứng trước toàn đội trong phòng thay đồ, lấy tờ giấy ra khỏi túi và nói: 'Tôi được ban lãnh đạo yêu cầu đọc danh sách này cho các bạn nghe'. Đó là cách tôi né trách nhiệm", Ancelotti chia sẻ.

Trận thua PSG 0-3 hồi tháng 9/2017 là một trong những thất bại lớn nhất của Bayern trong lịch sử Champions League. Sau đó, Tổng Giám đốc Rummenigge tuyên bố trước khi sa thải Ancelotti: "Những gì chúng ta thấy tối nay không phải là Bayern. Điều quan trọng là sau trận đấu này, chúng ta phải nhanh chóng lật sang trang mới và trở lại là chính mình. Đó là một thất bại cần được thảo luận".

Sau khi Ancelotti ra đi, HLV tạm quyền Jupp Heynckes giúp Bayern bảo vệ thành công Bundesliga và vào bán kết Champions League. Nhưng nhà cầm quân người Italy cũng nhanh chóng vực dậy uy tín. Trở lại Real Madrid năm 2021, Ancelotti giành thêm hai Champions League và hai La Liga. Trên đường giành Champions League 2023-2024, ông giúp Real Madrid vượt qua Bayern ở bán kết với tỷ số 4-3.

Ancelotti đang giữ kỷ lục giành năm Champions League, hơn hai danh hiệu so với Bob Paisley (Liverpool), Zinedine Zidane (Real Madrid) và Guardiola (Barca và Man City). Ancelotti rời sân Bernabeu hè vừa qua để dẫn dắt tuyển Brazil. Sau khi vượt qua vòng loại, ông và các học trò đang chuẩn bị cho việc chinh phục World Cup vào hè tới.

Thanh Quý (theo Marca)