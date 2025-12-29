ANA tái cơ cấu mảng hàng hóa sau thương vụ thâu tóm NCA

Nhật BảnTập đoàn ANA đặt mục tiêu hoàn tất tái cơ cấu mảng hàng hóa vào năm tài chính 2026, nhằm tận dụng năng lực mạng bay hợp nhất trên các đường bay Bắc Mỹ và châu Âu.

ANA Holdings đang tiến hành tái cơ cấu hệ thống các công ty hàng hóa trong tập đoàn nhằm thúc đẩy tăng trưởng sau khi hoàn tất việc tích hợp Nippon Cargo Airlines (NCA).

Theo ANA, việc tái tổ chức mảng kinh doanh hàng hóa trong toàn tập đoàn được triển khai với mục tiêu tối đa hóa các giá trị cộng hưởng, đẩy nhanh quá trình ra quyết định, tối ưu cấu trúc chi phí và nâng cao khả năng sinh lời trong lĩnh vực vận tải hàng không hàng hóa.

Máy bay chở hàng ANA B767. Ảnh: ANA

"Nhận thức mảng hàng hóa là trụ cột không thể thiếu đối với tăng trưởng bền vững của tập đoàn, ANA HD đã tiến hành phân tích toàn diện để xác định mô hình tổ chức tối ưu, qua đó tạo ra sự cộng hưởng giữa ANA và NCA", ANA cho biết. Trên cơ sở đó, ANA HD quyết định bắt đầu xem xét và chuẩn bị cho việc tái cơ cấu các công ty hàng hóa trong toàn tập đoàn, nhằm tiếp tục củng cố và phát triển nền tảng vững chắc cho hoạt động này.

ANA cũng cho biết các thông tin chi tiết liên quan đến những pháp nhân cụ thể cũng như kế hoạch triển khai sẽ được xác định trong quá trình tiếp tục đánh giá chiến lược.

ANA hoàn tất thương vụ thâu tóm NCA từ tập đoàn vận tải NYK vào tháng 8 vừa qua. Thương vụ này đã đưa ANA trở thành tập đoàn hàng không lớn nhất Nhật Bản xét trên sự kết hợp giữa vận tải hành khách và hàng hóa.

Kể từ sau thương vụ, All Nippon Airways và NCA đã khai thác năng lực vận chuyển hàng hóa hợp nhất. Hai hãng cũng triển khai thỏa thuận liên danh (codeshare) đối với các chuyến bay hàng hóa giữa Nhật Bản, châu Âu và Bắc Mỹ từ tháng 10.

Theo kế hoạch, quá trình tái cơ cấu mảng hàng hóa của ANA sẽ được hoàn tất vào năm tài chính 2026, đồng thời NCA dự kiến vẫn duy trì giấy chứng nhận khai thác hàng không (AOC) riêng.

ANA (All Nippon Airways) là hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản, hoạt động mạnh ở cả mảng vận chuyển hành khách và hàng hóa, với mạng bay rộng khắp châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ. ANA Holdings là công ty mẹ, định hướng chiến lược phát triển dài hạn cho toàn tập đoàn.

NCA (Nippon Cargo Airlines) là hãng hàng không chuyên vận tải hàng hóa của Nhật Bản, có thế mạnh trên các đường bay quốc tế đường dài. Sau khi được ANA Holdings thâu tóm, NCA trở thành trụ cột quan trọng trong chiến lược mở rộng mảng logistics và cargo của ANA.

Gia Hân (Theo AirCargo News)