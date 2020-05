Ana Mandara Huế thay đổi thương hiệu thành Lapochine Beach Resort

Lapochine Beach Resort do TNH Hotels & Resorts quản lý, vận hành, có tổng diện tích 2,8 ha, tầm nhìn hướng ra bãi biển Thuận An. Khu nghỉ dưỡng có 78 phòng và biệt thự được thiết kế đủ tiện nghi, trong đó gồm 48 phòng Deluxe, 6 căn hộ Duplex, 20 biệt thự hướng biển Beach Villa và 4 biệt thự Pool Villa có bể bơi riêng. TNH Hotels & Resorts là đơn vị do Tập đoàn TNG Holdings Vietnam thành lập, quản lý và vận hành nhiều khu nghỉ dưỡng với tiêu chuẩn cao. Ngoài Lapochine beach Resort và Lapochine beach Spa, cuối năm 2020, đơn vị dự kiến ra mắt chuỗi khách sạn SOJO Hotels.