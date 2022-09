Ana de Armas lo lắng vì phim mới nhiều cảnh 'nóng'

Diễn viên Ana de Armas nói lo lắng khi nghĩ đến việc các cảnh khỏa thân của mình trong "Blonde" sẽ được lan truyền trên mạng.

Blonde - phim lấy cảm hứng từ cuộc đời Marilyn Monroe - sẽ lên sóng các nền tảng trực tuyến vào cuối tháng 9. Trong cuộc phỏng vấn với Variety đăng tải hôm 21/9, nữ chính Ana de Armas cho biết nhận thức được rằng các cảnh nóng của cô sớm trở thành nội dung được lan truyền mạnh mẽ trên mạng. Ngôi sao gốc Cuba nói: "Tôi thấy đau khổ nhưng biết rằng bản thân không thể kiểm soát được việc khán giả sẽ làm gì với những đoạn phim đó".

Trailer phim 'Blonde' Trailer "Blonde". Video: Netflix

Tuy nhiên, Ana de Armas không hối hận vì nhận lời đóng phim. "Tôi chỉ cảm thấy tồi tệ khi nghĩ đến tương lai của những đoạn video đó. Trong dự án này, tôi chấp nhận những việc bản thân sẽ không bao giờ làm. Tôi nhận lời vì Marilyn Monroe và đạo diễn Andrew Dominik", cô nói.

Màn trình diễn của Armas nhận tràng vỗ tay 14 phút tại buổi công chiếu ở liên hoan phim Venice hồi đầu tháng 9. Đồng nghiệp Chris Evans dự đoán cô là ứng viên sáng giá cho giải Oscar tới. Dự án Blonde từng nhận nhiều nghi ngại, phản đối từ công chúng sau khi công bố vai nữ chính. Một số khán giả chê giọng nói của cô không phù hợp ngôi sao quá cố. Đại diện quản lý di sản của Marilyn Monroe sau đó đích thân lên tiếng ủng hộ Armas và đoàn làm phim.

Kịch bản dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Joyce Carol Oates, lần đầu phát hành năm 2000. Nội dung sách và phim đều thuộc thể loại giả tưởng, lấy cảm hứng từ cuộc đời minh tinh Marilyn Monroe thay vì đi theo hướng tác phẩm tiểu sử.

Ana de Armas, sinh năm 1988, là diễn viên Cuba. Cô bắt đầu diễn xuất từ năm 18 tuổi tại Tây Ban Nha, đến Hollywood từ năm 2015 để tìm cơ hội phát triển sự nghiệp. Armas được giới phê bình và nhiều đạo diễn, diễn viên gạo cội đánh giá tiềm năng với các phim Blade Runner 2049, Knives Out, No Time to Die...

Phương Mai (theo Variety)