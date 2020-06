Ana De Armas đóng cảnh ngực trần

Mỹ nhân Ana De Armas để ngực trần trong cảnh trồi lên từ bể bơi ở phim 18+ "The Night Clerk".

* Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Trong tác phẩm chiếu ở Việt Nam ngày 5/6, sao nữ hóa thân Andrea - cô gái xinh đẹp, bí ẩn đến lấy phòng tại khách sạn. Bart (Tye Sheridan đóng) - chàng lễ tân thông minh nhưng mắc chứng tự kỷ - nhanh chóng bị cô thu hút. Mọi chuyện phức tạp khi Andrea dường như liên quan đến một vụ giết người ở khách sạn cũ của Bart.

Trailer The Night Clerk (Kẻ trực đêm) Trailer "The Night Clerk". Phim khởi chiếu ở Việt Nam từ ngày 5/6 với nhãn 18+.

Ở một cảnh quay, Andrea để ngực trần trồi lên từ bể bơi, khiến Bart bối rối, không dám nhìn vào cơ thể cô. Bộ đôi sau đó giãi bày cảm xúc với nhau, và Bart dần cảm thấy gần gũi với cô gái lạ. Trích đoạn Ana De Armas ngực trần vẫn được giữ trong bản chiếu ở Việt Nam.

Diễn xuất của Ana de Armas và Tye Sheridan là điểm sáng trong The Night Clerk. Theo Rotten Tomatoes, cả hai thu hút khán giả và có nhiều nỗ lực trong tác phẩm có kịch bản còn non tay. AV Club nhận định Ana đóng quá tốt so với chất lượng tổng thể của phim, thu hút nhờ vẻ ngoài và thể hiện cảm xúc chân thực của nhân vật. Còn Sheridan được Variety khen nhờ tìm hiểu kỹ về chứng bệnh tự kỷ trước khi ghi hình.

Ana de Armas và bạn trai - Ben Affleck - và bạn gái tham gia biểu tình chống phân biệt chủng tộc ở Los Angeles (Mỹ) ngày 2/6. Ảnh: Twitter.

Ana de Armas quay phim này từ tháng 5/2018, trước khi cô nhận lời đóng phần mới James Bond. Vài năm qua, sao nữ gốc Cuba nổi lên nhờ như biểu tượng gợi cảm thế hệ mới ở Hollywood. Với thân hình nóng bỏng, đôi môi hờ hững, Ana thường được chọn vào các vai quyến rũ vào đầu sự nghiệp. Cô từng khỏa thân trong phim Mentiras y Gordas (2009), phim giật gân Knock Knock (2015), phim tiểu sử Hands of Stone (2016), đóng cảnh ân ái với Ryan Gosling trong Blade Runner 2049 (2018).

Tuy nhiên, mỹ nhân cũng ghi dấu về diễn xuất gần đây, như với Knives Out (2019), hóa thân cô hầu gái liên quan đến cái chết của ông chủ. Ana de Armas nhận đề cử nữ chính ở giải Quả Cầu Vàng và Satellite cho vai này. Cô sẽ góp mặt trong phần mới về điệp viên 007 - No Time to Die, dự kiến ra mắt ngày 12/11. Ở dự án này, ê-kíp thuê một huấn luyện viên đặc biệt, chuyên tư vấn để các diễn viên (trong đó có Ana và nam chính Daniel Craig) thoải mái, an toàn trong cảnh gần gũi.

Ân Nguyễn