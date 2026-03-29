An Zen Residences xuất hiện trong show truyền hình thực tế

Chương trình "Săn nhà thông minh" chọn An Zen Residences làm một trong những bối cảnh của tập 2, ghi lại trải nghiệm thực tế của người chơi khi tìm hiểu không gian sống.

Sau khi lên sóng tập đầu tiên trên VTV3, chương trình "Săn nhà thông minh" tiếp tục ghi hình các tập tiếp theo với nhiều bối cảnh khác nhau. Trong đó, tập 2 dự kiến phát sóng lúc 21h ngày 30/3. Ê-kip cho biết, trong tập này, chương trình được thực hiện tại dự án An Zen Residences.

An Zen Residences sẽ xuất hiện trong số thứ 2 của Săn nhà thông minh. Ảnh: Săn nhà thông minh

Hình ảnh hậu trường cho thấy dự án được sử dụng làm nơi người chơi trực tiếp tham quan, quan sát và đưa ra đánh giá liên quan đến lựa chọn nhà ở. Cách thể hiện này đặt người tham gia vào tình huống trải nghiệm, thay vì tiếp cận thông tin qua hình thức giới thiệu thông thường.

Theo ban tổ chức, nội dung tập 2 xoay quanh việc so sánh các phương án nhà ở dựa trên tiêu chí về tiện ích và cảm nhận không gian sống. Theo đó, An Zen Residences được xem là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của các gia đình tham gia chương trình.

Chương trình chọn bối cảnh quay tại An Zen Residences. Ảnh: Săn nhà thông minh

"Săn nhà thông minh" là chương trình truyền hình thực tế khai thác chủ đề lựa chọn bất động sản thông qua các thử thách và trải nghiệm. Nội dung hướng đến việc cung cấp góc nhìn trực quan về nhu cầu nhà ở hiện nay, đặc biệt là các yếu tố liên quan đến công nghệ và tiện ích.

An Zen Residences là dự án phát triển theo định hướng không gian sống hiện đại, chú trọng sự cân bằng giữa tiện nghi và trải nghiệm sinh hoạt. Dự án tích hợp các yếu tố thiết kế lấy cảm hứng từ phong cách Nhật Bản, đồng thời phát triển hệ tiện ích phục vụ nhu cầu cư dân đô thị.

Hình ảnh hậu trường trong buổi ghi hình tại dự án. Ảnh: Săn nhà thông minh

Dự án do Nam Long ADC phát triển tại Hải Phòng, nằm ở giao điểm đường vành đai 2 và tuyến Trang Quan mở rộng. Nơi đây cũng gần cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cách trung tâm hành chính thành phố khoảng 5 km. Trong bán kính 10 km, dự án dễ dàng kết nối với loạt khu công nghiệp lớn như Tràng Duệ, VSIP, Nomura, Deep C... tạo ra nguồn cầu thực về chỗ ở lâu dài cho lực lượng lao động trẻ.

Việc dự án xuất hiện trong chương trình góp phần cung cấp thêm một góc nhìn thực tế về không gian sống, thông qua trải nghiệm trực tiếp của người tham gia.

Song Anh