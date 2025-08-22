An Zen Residences hướng đến khách hàng trẻ tại Hải Phòng

Dự án căn hộ An Zen Residences do Nam Long ADC phát triển tại Hải Phòng, hướng đến nhóm khách hàng trẻ tìm kiếm nhà ở vừa túi tiền, đủ tiện ích và thuận tiện di chuyển.

Nhà ở giá hợp lý, nhiều tiện ích, thuận tiện và định hình phong cách sống là mong muốn của nhiều người, nhất là giới trẻ ở đô thị. Ông Steven Chu, Chủ tịch Nam Long ADC từng nói: "Phát triển nhà ở không chỉ là xây dựng những hộp bê tông", đồng thời, nhấn mạnh ba định hướng: coi nhà ở là quyền cơ bản, tôn trọng văn hóa địa phương và xây dựng cộng đồng có trải nghiệm.

Theo doanh nghiệp, thị trường đô thị ghi nhận khoảng cách cung - cầu ở phân khúc vừa túi tiền, trong khi một bộ phận người trẻ chịu áp lực tài chính lớn, dẫn đến xu hướng trì hoãn lập gia đình, sinh con và mua nhà. Kết quả điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 của Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng tỷ suất sinh (TFR) của Việt Nam là 1,91 con trên một phụ nữ. Đây là mức sinh thấp nhất quan sát được từ trước đến nay.

Góp phần giải bài toán an cư, Nam Long ADC phát triển dòng EHome, tập trung vào sản phẩm vừa túi tiền theo khả năng chi trả của từng nhóm khách. Doanh nghiệp cho biết sau 18 năm đã cung cấp gần 13.000 căn EHome và EHomeS tại phía Nam.

Không gian sống hiện đại và đa dạng tiện ích tại dự án. Ảnh: An Zen Residences

Tiếp nối chiến lược này, Nam Long ADC xây dựng An Zen Residences - dòng căn hộ EHome đầu tiên của thương hiệu tại miền Bắc. Trước khi triển khai, công ty đã nghiên cứu kỹ văn hóa, lối sống của người dân địa phương.

Dự án nằm gần điểm giao giữa sông Tam Bạc và sông Lạch Tray, tọa lạc tại đường Trang Quan, phường An Hải. Nơi đây cũng gần cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cách trung tâm hành chính thành phố khoảng 5 km. Trong bán kính 10 km, dự án dễ dàng kết nối với loạt khu công nghiệp lớn như Tràng Duệ, VSIP, Nomura, Deep C... tạo ra nguồn cầu thực về chỗ ở lâu dài cho lực lượng lao động trẻ.

Thiết kế căn hộ theo phong cách tối giản. Ảnh: An Zen Residences

Ông Steven Chu cho rằng "vừa túi tiền" không đồng nghĩa "giá rẻ"; mỗi thị trường có mức chấp nhận chi phí và thói quen sử dụng khác nhau. Vì vậy, trước khi triển khai dự án mới, đơn vị nghiên cứu hành vi cư dân để điều chỉnh mặt bằng, công năng, tiện ích.

Với miền Bắc, nơi mô hình gia đình đa thế hệ phổ biến, dự án ưu tiên mặt bằng linh hoạt, tối ưu không gian ở. An Zen Residences áp dụng kiến trúc phong cách tối giản, diện tích đa dạng từ một đến ba phòng ngủ, phù hợp người trẻ độc thân, gia đình nhỏ đến hộ nhiều thế hệ.

An Zen Residences nằm giữa khu dân cư hiện hữu với nhiều tiện ích cộng đồng. Ảnh: An Zen Residences

Nam Long ADC cho biết, An Zen Residences tiếp tục kế thừa triết lý phát triển 3E của dòng căn hộ EHome gồm: Economy (chi phí hợp lý), Efficiency (hiệu quả sử dụng) và Ecology (yếu tố sinh thái - cộng đồng). Thay vì chỉ đầu tư "phần cứng" là tòa nhà, dự án chú trọng "phần mềm" cộng đồng.

Tại An Zen Residences, các tiện ích ưu tiên tính sử dụng thực tế và kết nối cộng đồng như sân bóng rổ, sân pickleball, khu BBQ, phòng sinh hoạt chung, sân chơi trẻ em. Cách bố trí nhằm khuyến khích rèn luyện thể chất, giao lưu và hình thành nếp sinh hoạt chung trong nội khu.

Song Anh