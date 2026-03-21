An Zen Residences đồng hành cùng chương trình 'Săn nhà thông minh'

Dự án An Zen Residences được chọn làm địa điểm quay của "Săn nhà thông minh" và xuất hiện trong các tư liệu giới thiệu về chương trình.

"Săn nhà thông minh" là chương trình truyền hình thực tế sắp phát sóng trên VTV3, khai thác hành trình tìm hiểu, lựa chọn và đầu tư bất động sản dưới góc nhìn trải nghiệm. Nội dung tập trung vào quá trình ra quyết định liên quan đến nhà ở - yếu tố quan trọng đối với tài chính và chất lượng sống, đặc biệt tại các đô thị lớn.

Đại diện ê-kíp sản xuất cho biết người chơi sẽ tham gia các tình huống thực tế để đánh giá, lựa chọn giải pháp nhà ở phù hợp với nhu cầu hiện đại.

Chương trình khai thác hướng tiếp cận mới trong gameshow truyền hình. Ảnh: RSM

Tại họp báo ra mắt chương trình, dự án An Zen Residences đóng vai trò bối cảnh ghi hình. Việc kết hợp giữa nội dung trải nghiệm và hoạt động truyền thông giúp dự án hiện diện xuyên suốt, thay vì chỉ dừng lại ở các hình thức giới thiệu riêng lẻ.

Theo đại diện doanh nghiệp, sự tham gia của một dự án bất động sản vào chương trình truyền hình thực tế về nhà ở và công nghệ là hướng tiếp cận mới. Không gian sống được đưa trực tiếp vào nội dung, góp phần mang đến góc nhìn trực quan hơn cho khán giả so với hình thức quảng cáo truyền thống.

Hình ảnh về dự án An Zen Residences được hé lộ trong buổi họp báo ra mắt chương trình. Ảnh: RSM

Ở góc độ thị trường, cách làm này cho thấy bất động sản ngày càng chú trọng đến yếu tố tiện ích, công nghệ và trải nghiệm sống, bên cạnh vị trí hay thiết kế.

An Zen Residences được định vị theo phong cách sống hiện đại, hướng đến sự cân bằng giữa tiện nghi và không gian sinh hoạt. Dự án tích hợp các yếu tố vận hành theo tiêu chuẩn Nhật Bản, đồng thời phát triển hệ tiện ích phục vụ nhu cầu linh hoạt của cư dân đô thị.

An Zen Residences với thiết kế không gian phong cách Nhật. Ảnh: RSM

"Săn nhà thông minh" sẽ phát sóng tập đầu tiên trên VTV3 vào 21h ngày 23/3. Với format mới cùng các bối cảnh thực tế, chương trình được kỳ vọng mang đến góc nhìn gần gũi hơn về xu hướng nhà ở trong bối cảnh hiện nay.

Song Anh