An Zen Residences đón cú hích từ hạ tầng phía Tây Hải Phòng

Nằm tại giao điểm đường vành đai 2 và tuyến Trang Quan mở rộng, An Zen Residences đáp ứng nhu cầu an cư lẫn đầu tư nhờ đòn bẩy hạ tầng.

Khu vực Tây - Nam Hải Phòng ghi nhận sự quan tâm của nhà đầu tư và người mua ở thực khi nhiều dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ. Việc hình thành các tuyến giao thông liên vùng giúp mở rộng không gian đô thị, tạo điều kiện cho những dự án nằm trong vùng hưởng lợi trực tiếp, trong đó có An Zen Residences.

Tuyến vành đai 2 dài hơn 20 km, tổng vốn đầu tư hơn 7.400 tỷ đồng khởi công từ tháng 3, đi qua các quận cũ gồm An Dương, Hải An, Dương Kinh và Kiến An, đồng thời kết nối với quốc lộ 5, quốc lộ 10 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Công trình được kỳ vọng giảm tải giao thông nội đô, tạo thêm hành lang phát triển công nghiệp và đô thị ở phía Tây thành phố.

Vị trí của An Zen Residences so với các tiện ích hạ tầng và tuyến đường. Ảnh: Nam Long ADC

Cùng thời điểm, dự án mở rộng và kéo dài đường Trang Quan - trục nối giữa đại lộ Nguyễn Văn Linh và quốc lộ 5 cũng được thành phố thúc đẩy triển khai. Tuyến này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển từ các khu dân cư như An Hải, Lãm Hà vào trung tâm thành phố, mà còn được định hướng trở thành trục thương mại - dịch vụ mới, giúp hình thành các khu đô thị vệ tinh quanh nút giao với vành đai 2.

Nằm trên mặt đường Trang Quan và tiếp giáp với trục vành đai 2, An Zen Residences là một trong số ít dự án xuất hiện tại khu vực giao điểm giữa hai tuyến này. Từ đây, cư dân có thể kết nối đến trung tâm thành phố và các khu công nghiệp VSIP, Tràng Duệ, Nam Cầu Kiều, những nơi ghi nhận nhu cầu thuê ở ổn định từ nhóm chuyên gia và lao động kỹ thuật.

Phối cảnh dự án An Zen Residences lấy cảm hứng từ tinh thần Nhật Bản. Ảnh: Nam Long ADC

Bên cạnh yếu tố hạ tầng, khu vực An Hải, An Dương những năm gần đây ghi nhận tốc độ đô thị hóa tăng, dòng người dịch chuyển từ nội đô tìm kiếm không gian sống thoáng hơn. Theo chủ đầu tư Nam Long ADC, mặt bằng giá đất giai đoạn ba năm gần đây tăng trung bình 10-15% mỗi năm, dự báo tiếp tục đi lên nhờ đầu tư công. Các dự án có pháp lý rõ ràng và tiến độ ổn định tại khu vực này theo đó được hưởng lợi.

Lấy cảm hứng từ tinh thần Nhật Bản, An Zen Residences tối ưu thiết kế để tận dụng ánh sáng tự nhiên, thông gió và bố trí khoa học không gian sống. Hệ thống tiện ích nội khu đáp ứng nhu cầu sinh hoạt từ sân chơi, vườn dạo đến không gian cộng đồng, phù hợp với các gia đình ưu tiên cuộc sống tiện nghi nhưng vẫn gần gũi.

Tiện ích nội khu tại An Zen Residences. Ảnh: Nam Long ADC

Trong bối cảnh hạ tầng phía Tây Hải Phòng tiếp tục được mở rộng, những dự án bám trục giao thông chính, giá bán ở mức cạnh tranh và có khả năng khai thác cho thuê như An Zen Residences được kỳ vọng chiếm ưu thế trên thị trường.

Song Anh