An vị xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức ở bảo tháp Việt Nam Quốc Tự

TP HCMTừ ngày 29/12, xá lợi trái tim Bồ tát được an vị vĩnh viễn trong tháp Đa Bảo cao 63 m tại Việt Nam Quốc Tự, phường Hòa Hưng, để tôn thờ.

Lễ an vị diễn ra lúc 7h hôm nay, do Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chủ sự. Sau nghi thức tụng kinh và hành lễ, hòa thượng cùng chư tăng, phật tử cung thỉnh xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức vào tháp Đa Bảo trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự.

Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng chủ sự lễ an vị xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức ở tháp Đa Bảo, sáng 29/12. Ảnh: Minh Bằng

Tháp Đa Bảo cao 63 m, được xây dựng năm 2015, gồm 13 tầng tượng trưng cho 13 tổ chức trong Phật giáo. Trên đỉnh tháp lắp đỉnh đồng cao 12 m, nặng khoảng 6 tấn. Công trình được xây dựng nhằm tưởng niệm cuộc đấu tranh bất bạo động vì bình đẳng tôn giáo của Phật giáo Việt Nam năm 1963.

Xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức an vị tại đây hơn nửa năm sau khi cung thỉnh từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại TP HCM.

Tháp Đa Bảo là nơi tôn trí xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức. Ảnh: Quỳnh Trần

Cách đây 62 năm, hòa thượng Thích Quảng Đức đã tự thiêu tại ngã tư Lê Văn Duyệt - Phan Đình Phùng (nay là giao lộ Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 cũ) để phản đối chính sách đàn áp Phật giáo của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Sau khi hỏa táng, trái tim của ngài không bị tổn hại nhiều, được xem là xá lợi.

Ban đầu, xá lợi được lưu giữ tại chùa Xá Lợi (quận 3 cũ), sau đó chuyển về Việt Nam Quốc Tự, rồi gửi tại Ngân hàng Việt Nam Thương Tín. Đến năm 1991, xá lợi trái tim được chuyển về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại TP HCM và bảo quản với chế độ an ninh đặc biệt. Trong suốt thời gian lưu giữ, hộp đựng xá lợi chưa từng mở niêm phong.

Xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức thời điểm được tôn trí ở Việt Nam Quốc Tự hồi tháng 5/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Đầu tháng 5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã cung thỉnh xá lợi từ Ngân hàng Nhà nước để phật tử và người dân chiêm bái nhân dịp Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2025.

Ngoài xá lợi trái tim, tháp Đa Bảo hiện còn tôn thờ xá lợi xương của Bồ tát Thích Quảng Đức và bộ kinh Pháp Hoa mà sinh thời ngài thường hành trì.

Đình Văn