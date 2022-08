An Vi - cô gái chuyển giới đam mê thiết kế thời trang

Sau phẫu thuật chuyển giới, Trần An Vi vượt qua thất bại trong kinh doanh, quyết tâm học vẽ, may vá, trở thành nhà thiết kế.

Gần đây, An Vi bước đầu đạt thành công khi váy áo được nhiều sao lớn như Hoàng Thùy Linh, Lý Nhã Kỳ chọn mặc... Trước đó, cô được nhiều nhà thiết kế mời trình diễn bộ sưu tập của họ tại các chương trình Vietnam Runway Fashion Week, Vietnam International Fashion Week.

Trần An Vi - từ thợ kết cườm đến nhà thiết kế chuyển giới Trần Vi An thiết kế mẫu váy đi tiệc. Video: Nhân vật cung cấp

Trong căn hộ nhỏ đi thuê ở TP HCM, An Vi cùng người bạn tạo một không gian dành riêng nghề. Cô đang làm các mẫu thuộc bộ sưu tập Lace Ring, ra mắt công chúng cuối tháng 7. Vóc dáng mảnh khảnh, tay chân nhanh nhẹn, cô chú tâm thực hiện chiếc áo dài cho khách hàng. An Vi nói: "Tôi hạnh phúc khi nhìn người khác mặc đồ do mình thực hiện. Công việc này cũng giúp tôi có thu nhập ổn định, trang trải cuộc sống".

Tình yêu may vá giúp An Vi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, quyết tâm trở thành nhà thiết kế. Suốt 10 năm theo đuổi nghề, cô làm nhiều việc như thực hiện phục trang cho đoàn phim, thợ kết cườm cho nhà thiết kế Công Trí, Đỗ Long. Cô luôn tranh thủ nhận nhiều việc, thậm chí tăng ca rèn luyện tay nghề. Theo nhà mốt Đỗ Long, An Vi chịu khó học hỏi, cần mẫn làm việc. "Tôi thấy cô ấy cố gắng rất nhiều để đeo đuổi đam mê. Lúc làm thợ may, cô ấy đính kết rất đẹp".

An Vi trình diễn trong Vietnam Runway Fashion Week An Vi catwak trên sàn diễn Vietnam Runway Fashion Week 2020. Video: Nhân vật cung cấp

Sự cố gắng, chịu khó và lạc quan giúp An Vi vượt qua nhiều sóng gió và có được thành công trong công việc. Sinh ra ở Kiên Giang, trong gia đình lao động bình dân, từ nhỏ cô gặp trắc trở trong cuộc sống vì cha mẹ ly hôn. Năm 12 tuổi, nhà thiết kế bắt đầu có những cảm nhận khác biệt về giới tính, thích mặc váy và mạnh dạn mượn trang phục nữ giới của một người bạn diện đi ăn cưới. An Vi thấy may mắn hơn những người thuộc cộng đồng LGBT khác là không phải sống trong sự dị nghị của mọi người. Cha mẹ cô chấp nhận giới tính của con. Cô nói: "Lần đầu tôi mặc đồ con gái, ai cũng khen xinh khiến tôi vui lắm".

Nhà thiết kế chuyển giới Trần An Vi sinh năm 1992, sống tại TP HCM. Hồi tháng 6, cô được chọn là một trong những đại sứ tham gia hoạt động "Tháng tự hào 2022" của TikTok, tôn vinh cộng đồng LGBTQIA+. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Biến cố xảy ra khi gia đình An Vi làm ăn sa sút, cô nghỉ học từ khi lên lớp 9, chạy bàn quán phê, phụ giúp gia đình. Có chút tiền dư, cô xin học bổ túc văn hóa vào mỗi tối để tốt nghiệp lớp 12. Trong một lần bị khách mắng: "Đồ pê đê, ẻo lả không làm nên trò trống gì", An Vi bật khóc và quyết tâm rời quê hương lên TP HCM tạo dựng sự nghiệp.

Lên thành phố kiếm sống cũng không dễ dàng khi tiền thuê trọ, sinh hoạt đắt đỏ hơn quê nhà. Trong một tuần, nhà thiết kế chi hết số tiền ba triệu đồng mang theo. Cuối cùng, nhờ một người bạn thân giới thiệu, An Vi được nhận vào đoàn làm phim với vị trí làm phục trang. Có được công việc nuôi sống bản thân, cô đăng ký tham gia các hoạt động nâng cao năng lực lãnh đạo, dần có tiếng nói trong cộng đồng LGBT. "Những người chuyển giới như tôi chịu nhiều thiệt thòi. Tôi cần nỗ lực để bảo vệ quyền của họ", cô nói.

Quyết định phẫu thuật để sống trọn vẹn với hình dáng của một cô gái tạo bước ngoặt cho cuộc đời An Vi. Năm 2014, nhà thiết kế đi nâng ngực bằng số tiền để dành ít ỏi và vay thêm từ bạn bè. Khi mới công khai chuyển giới, cô nhận nhiều bình luận tiêu cực như "nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ". Những lời dị nghị khiến cô buồn nhưng cố gắng chịu đựng. An Vi nghĩ đã trải qua những cuộc phẫu thuật đau đớn thì không còn điều gì khiến cô phải sợ. Bên cạnh đó, cô nhận được sự ủng hộ từ người thân. Bố mẹ cô không sốc khi thấy con trong cơ thể mới. "Thời điểm đó, tôi thấy hạnh phúc khi được sống với giới tính thật", An Vi cho biết.

An Vi tự làm mẫu trang phục do cô thiết kế. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau cuộc phẫu thuật bộ phận sinh dục năm 2017, cô tiếp tục tập tành kinh doanh kiếm tiền trả nợ. Tuy nhiên, cô thất bại, lỗ hàng trăm triệu đồng. Áp lực kinh tế, sự biến đổi tâm sinh lý sau cuộc đại phẫu khiến cô rơi vào trạng thái tiêu cực. "Những lúc tuyệt vọng nhất, tôi nghĩ lại chặng đường vất vả đi tìm chính mình, giấc mơ làm nhà thiết kế, quyết tâm gây dựng sự nghiệp từ đầu", nhà thiết kế nói.

Cô vừa làm thợ vừa học nghề may, học vẽ. Ban đêm, cô tăng ca để có thêm thu nhập, chi phí học may cùng nhà thiết kế Lê Thanh Phương. Cô làm nhiều công việc như sáng tác nội dung trên nền tảng TikTok, khoe những mẫu thiết kế do chính cô thực hiện, được nhiều người yêu thích. Công việc thuận lợi khiến An Vi ngày càng thêm động lực cố gắng và lập nên thương hiệu thời trang riêng. Cô nói: "Mơ ước làm đẹp cho bản thân, cho đời của tôi đã thành hiện thực. Tôi mong thời gian tới mở được một cửa hàng nhỏ để có thể trưng bày những mẫu đồ của mình".

