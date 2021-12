Ăn uống thế nào tốt cho xương người già

Ăn nhiều thực phẩm chứa canxi như sữa, sữa chua, kết hợp vận động khoa học sẽ giúp xương chắc khỏe mỗi ngày.

Bà của tôi năm nay 70 tuổi, đang phục hồi do té cầu thang từ tháng trước. Bà đi khám phát hiện bị loãng xương khá nặng nhưng ăn uống rất khó và lười ăn. Bà còn đang điều trị bệnh lý nền là tiểu đường đã 3 năm nay. Bà nên ăn uống thế nào để phù hợp và tốt nhất cho xương? (Minh Trí)

Trả lời:

Tuổi 70 xếp vào độ tuổi của người già. Trong độ tuổi này, chất lượng xương khá yếu, tình trạng loãng xương là đương nhiên. Nhưng nếu bà của bạn biếng ăn thì bổ sung chất dinh dưỡng cho xương giai đoạn tới sẽ khá khó khăn.

Tình trạng biếng ăn có nhiều lý do nhưng ở cấp độ dinh dưỡng là do thiếu men, thiếu vi chất. Do vậy, việc đầu tiên, bạn nên đưa bà đi khám để xác định tình trạng và bổ sung vi chất phù hợp để phục hồi khả năng ăn uống. Về việc bổ sung dinh dưỡng điều trị loãng xương, bạn nên cho bà ăn những thực phẩm giàu canxi. Các thực phẩm này chủ yếu có trong sữa, các sản phẩm chế biến từ sữa như sữa chua, phomai..

Do bà đang bị bệnh nền đái tháo đường nên việc theo dõi điều trị đái tháo đường phải song song với điều trị loãng xương. Khi dùng sữa và các sản phẩm từ sữa nên chọn loại sữa tách béo, không đường. Khi ăn tinh bột nên chọn các loại ngũ cốc dạng xơ và hấp thu đường chậm trong máu sẽ kiểm soát đường huyết tốt hơn. Ăn nhiều các loại ngũ cốc nguyên hạt, nguyên cám, các loại yến mạch, khoai, bắp...; không nên ăn bột qua tinh chế, bánh mì, gạo trắng.

