Cựu công an dùng ôtô biển xanh chở ma túy bị tuyên tử hình

Hà NộiHai cựu công an Hà Minh Đức và Nguyễn Văn Hưng cùng bị tuyên tử hình do dùng ôtô biển xanh chở ma túy, "giúp sức, bao che" việc buôn gần 140 kg ma túy.

Chiều 2/7, bản án được TAND Hà Nội công bố sau hai ngày xét xử. Bị cáo Hà Minh Đức, 40 tuổi, cựu cán bộ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Long Biên và Nguyễn Văn Hưng, 44 tuổi, cựu cán bộ Công an phường Đức Giang, quận Long Biên.

Bà trùm Nguyễn Thị Kim Hương (Hương "Mẩu"), 42 tuổi, bị tuyên án chung thân; Nguyễn Thế Thành, 33 tuổi và em trai Nguyễn Thế Lập, 25 tuổi, án tử hình. 7 đàn em của Thành và Hương cũng chịu chung án tử hình.

Như vậy, ngoài Hương hưởng án chung thân, tòa tuyên án tử hình với 11 bị cáo còn lại. Tất cả đều bị tuyên phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy.

HĐXX đánh giá đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy với khối lượng rất lớn, đặc biệt nghiêm trọng; mua bán, giao hàng qua đường tiểu ngạch tại biên giới Việt - Lào tại Nghệ An, Hà Tĩnh.

Nhóm tội phạm mua bán giấu mặt, chỉ dùng ám hiệu, chuyển ma túy qua xe khách ra bến xe Long Biên. Tại đây, các cựu công an Hưng, Đức che chắn bảo vệ bằng nhiều cách, can thiệp trái pháp luật trong thời gian dài, như dùng xe cảnh sát chở ma túy, cho để nhờ tại nhà...

Thành có vai trò chủ mưu, thu lợi 5 tỷ đồng. Hương là đầu mối, tiêu thụ tại Hà Nội, Bắc Ninh, thu lợi hơn 4 tỷ đồng. Những người còn lại là đồng phạm tích cực.

9 trong 12 bị cáo đều có án tích liên quan ma túy. Thành và 3 đàn em, trong đó có một người sinh năm 2001 - bị cáo trẻ nhất vụ án, đã bị tuyên tử hình trong các vụ án mua bán ma túy khác. Hương từng bị tuyên án chung thân trong vụ mua bán ma túy khác được TAND Hà Nội xét xử năm 2023.

Cựu công an Hà Minh Đức (hàng trước). Ảnh: Danh Lam

Trong phiên luận tội chiều qua, VKS đề nghị 11 án tử hình, trừ Hương án chung thân vì đang nuôi con nhỏ.

Các bị cáo và luật sư đều xin xét gia cảnh để được giảm án. Cựu công an Hà Minh Đức nhắc đến bố cũng là công an quận Long Biên, liệt sĩ công an nhân dân, hy sinh khi làm nhiệm vụ năm 2006.

Đối đáp sau đó, VKS xét đây là vụ án đồng phạm có tổ chức, trong đó cựu công an Đức có vai trò, ảnh hưởng rất lớn. VKS khẳng định đã xem xét kỹ và cũng muốn đề nghị mức án nhẹ nhất có thể. "Vụ án có 12 bị cáo, người phạm tội ít nhất, cũng đã mua bán tới 19 kg ma túy, người nhiều nhất hơn 136 kg. Khối lượng quá lớn", VKS nêu.

Cơ quan công tố đánh giá, ma túy là chất gây nghiện, là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm nguy hiểm khác nhưng các bị cáo không nhận thức, vẫn phạm tội. VKS thấy cần xét xử nghiêm, áp dụng hình phạt tương xứng mới đủ răn đe giáo dục phòng ngừa chung.

Trong lời sau cùng, mỗi bị cáo trình bày chưa đến nửa phút. Thành xin giảm án cho đàn em, nhận trách nhiệm về mình. Hương nói là mẹ đơn thân, xin được sống để chăm 4 con nhỏ. Những người còn lại nói ân hận, xin khoan hồng.

Cựu công an Nguyễn Văn Hưng (hàng đầu) và Hương "Mẩu" (áo vàng) tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Theo cáo buộc, vụ án xảy ra năm 2019, khi Thành chuyển 136,8 kg ma túy từ Lào về Việt Nam. Hương nói "có mối quan hệ rất tốt với công an" nên Thành bán ma túy cho cô ta tiêu thụ trong nước sẽ rất yên tâm.

Người của Thành sau đó nhận ma túy từ cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh, chuyển về một căn hộ chung cư ở đường Lĩnh Nam, Hà Nội. Ma túy được giấu trong một tủ gỗ và một máy hút bụi cỡ lớn.

Được Hương nhờ đến chở giúp, Hưng lái ôtô biển xanh loại 5 tạ của Công an phường Đức Giang đến sảnh chung cư, rồi chở ma túy đến nhà trọ của Hương.

Một ngày sau khi chuyển hàng thành công, Hương gọi Hưng đến giới thiệu với "anh em" để làm quen: "Đây là cán bộ Công an phường Đức Giang, là người đã dùng xe cảnh sát trật tự đến chở ma túy", cáo trạng nêu.

Khi nhận thấy hàng để ở nhà trọ không an toàn, Hương đề nghị và được Hưng đồng ý cho giấu tại gara ôtô phía sau nhà Hưng một thời gian. Từ đây, hàng được Hương và Đức lấy đi bán lẻ.

Hưng bị cáo buộc "giúp sức, bao che" cho Hương và đồng bọn mua bán 37 kg ma túy, thu lợi 740 triệu đồng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Với cựu công an Hà Minh Đức, VKS xác định, Hương dẫn Đức đến gặp đồng bọn và giới thiệu "đây là cán bộ đội ma túy Công an quận Long Biên cho anh em biết mặt nhau". Mục đích để có thêm niềm tin cho đồng bọn yên tâm buôn ma túy.

Tháng 9/2019, được Hương thông báo có người trong nhóm bị Công an quận Long Biên bắt khi đang đi giao ma túy, Đức trấn an, nói "bằng kinh nghiệm công việc" nên biết cơ quan điều tra sẽ khám xét các địa điểm liên quan.

Từ đó, Đức hướng dẫn Hương phải "dọn dẹp sạch ma túy" đang giấu trong phòng trọ. VKS xác định, không chỉ cùng Hương bán ma túy ở Hà Nội, Đức còn nhiều lần trực tiếp vào Huế để bàn cách mua bán chất cấm với Thành. Nhiều chuyến hàng đã thành công có sự trợ giúp của Đức.

Đức bị xác định "giúp sức, bao che" cho Hương mua bán 134,8 kg ma túy, thu lợi bất chính 1,3 tỷ đồng.

Tại tòa, hai cựu công an này thừa nhận có hành vi dùng xe biển xanh đi chở đồ giúp Hương và gặp gỡ nhóm đồng bọn như cáo buộc, nhưng nói "không biết" về hoạt động buôn ma túy của họ. Khi được nhờ vả, Đức nói "muốn làm gì thì làm, tôi không biết", do Hương là bạn học cũ.

Đức vẫn nhận tiền Hương đưa, dù tại tòa nói "không biết là tiền gì". Các hành vi và nhận thức này của Đức bị VKS đánh giá "bị tội phạm ma túy lợi dụng ảnh hưởng" để gây án, vì với logic đơn giản, không tự nhiên mà nhóm buôn ma túy đi kể chuyện làm ăn với công an chống ma túy.

Thanh Lam