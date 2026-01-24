Ăn trộm bọc tiền 8 tỷ đồng để trên xe khách

Thanh HóaNgô Đức Thành và Trần Minh Vũ khi đi xe khách từ Hà Nội vào Đà Nẵng đã lấy trộm hai gói hàng chứa gần 8 tỷ đồng tiền mặt.

Ngày 24/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố, tạm giữ Ngô Đức Thành (23 tuổi) và Trần Minh Vũ (37 tuổi), cùng trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo nhà chức trách, ngày 9/1, ông Võ Đình Tân (57 tuổi, trú TP Đà Nẵng), lái xe khách tuyến Hà Nội - Đà Nẵng, trình báo bị mất trộm tài sản lớn trong quá trình vận chuyển hàng.

Khoảng 17h30 cùng ngày, ông Tân nhận hai gói hàng từ một người đàn ông tại bến xe Giáp Bát (Hà Nội), nhờ chuyển vào Đà Nẵng. Sau đó, ông để hàng ở cuối xe và tiếp tục hành trình.

21h30, xe dừng nghỉ tại một quán ăn trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi quay lại xe, ông Tân phát hiện hai gói hàng bị mất.

Liên hệ với người nhận tại Đà Nẵng, tài xế mới biết bên trong chứa 7,85 tỷ đồng tiền mặt.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa sau bốn ngày truy xét đã xác định hai hành khách Thành và Vũ là nghi phạm.

Hiện 7,5 tỷ đồng đã được thu hồi. Hai nghi can khai số tiền còn lại đã sử dụng vào mục đích cá nhân. Việc Thành và Vũ trước khi ăn trộm có biết đây là gói hàng chứa tiền mặt hay không đang tiếp tục được điều tra.

Lam Sơn