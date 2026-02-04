Ăn trái cây trong mùa lạnh thế nào cho đúng?

Lựa chọn trái cây phù hợp với thể trạng và chế biến nóng là cách giúp cơ thể giữ ấm, tránh tổn thương dạ dày trong những ngày rét.

Vào mùa đông, khi nhiệt độ giảm sâu, nhiều người có xu hướng nạp thực phẩm nhiều calo để giữ ấm dẫn đến tích tụ nhiệt trong cơ thể. Tuy nhiên, việc ăn trái cây để cân bằng lại thường bị xem nhẹ hoặc ăn sai cách gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Dưới đây là hướng dẫn từ chuyên gia Đông y Sun Ye, ở Thẩm Dương, Trung Quốc và bác sĩ Huang Yuxiao (Viện Y học cổ truyền Trung Quốc) về cách dùng trái cây mùa lạnh:

Mỗi nhóm thể trạng sẽ có những loại trái cây hợp và không hợp.

Người hay khô môi, táo bón: Do ở trong phòng điều hòa hoặc máy sưởi lâu, cơ thể dễ thiếu hụt dịch cơ thể. Nhóm này nên chọn lê, mía, thanh long để dưỡng ẩm, sinh dịch mới.

Người sợ lạnh, tay chân lạnh: Những người vốn dĩ dương khí kém, sắc mặt nhợt nhạt nên ưu tiên trái cây tính ấm như táo, nhãn, táo đỏ. Sầu riêng cũng có thể dùng lượng vừa phải để xua tan khí lạnh.

Người hay stress, huyết áp không ổn định: Khi trời trở lạnh, mạch máu co lại dễ gây đau nhức hoặc cáu gắt. Nên ăn táo mèo, cam, quýt để giúp lưu thông khí, hoạt huyết và thư giãn tinh thần.

Sai lầm khi ăn trái cây

Sai lầm phổ biến của nhiều người là ăn quả ngay khi vừa lấy từ tủ lạnh. Nhiệt độ quá thấp sẽ làm "đóng băng" hệ tiêu hóa, gây đau bụng hoặc tiêu chảy.

Chuyên gia khuyên nên để trái cây ở nhiệt độ phòng hoặc ngâm vào nước ấm trước khi dùng. Với những người già hoặc trẻ nhỏ có hệ tiêu hóa nhạy cảm, cách tốt nhất là chế biến nhiệt như: lê chưng đường phèn, trà táo đỏ bỏ hạt hoặc táo hấp. Nấu chín giúp giảm tính hàn, giúp dạ dày dễ hấp thụ hơn trong mùa đông.

Thời điểm "vàng" để ăn trái cây

Nhiều người có thói quen ăn trái cây ngay sau bữa cơm như món tráng miệng, nhưng đây là thói quen chưa khoa học.

Thời điểm lý tưởng nhất là giữa hai bữa ăn chính. Lúc này, trái cây giúp bổ sung năng lượng, vitamin mà không làm cản trở quá trình tiêu hóa thức ăn của bữa chính, đồng thời giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tối ưu nhất.

