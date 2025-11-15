Ăn tối cùng người lạ để chữa 'cô đơn đô thị'

Trung QuốcJin Ling cùng 5 người xa lạ ngồi chung bàn trong "bữa tối hộp mù" tại Thượng Hải, trào lưu mới nổi nhằm phá vỡ sự cô đơn đô thị.

Sau ba năm học tại Thượng Hải, Jin Ling nhận thấy cuộc sống của mình chỉ là một vòng lặp "ký túc xá - giảng đường". "Tôi gần như chưa hiểu gì về thành phố này", cô nói.

Để thay đổi, Jin đã trả 59 tệ phí tham gia một "bữa tối hộp mù". Bữa ăn tại một nhà hàng ở trung tâm thành phố có sườn bò nướng và risotto kim chi, tốn thêm khoảng 150 tệ mỗi người. Dù đắt so với sinh viên, Jin thấy trải nghiệm này xứng đáng.

"Tất cả đều là người lạ nên cuộc trò chuyện rất tự nhiên, không cần cố gây ấn tượng. Loại tương tác chân thực như vậy rất hiếm có và thoải mái", Jin chia sẻ.

Những cô gái tham dự một bữa tiệc tối "blind box" dù không quen biết nhau. Ảnh: Beijing Daily

Jin không phải người duy nhất tìm kiếm kết nối kiểu này. Trào lưu "ăn tối hộp mù" (blind box dining) đang phát triển ở các đô thị lớn của Trung Quốc như một giải pháp cho sự cô lập thời kỹ thuật số.

Casey Cheuk, 37 tuổi, nhà sáng lập nền tảng BlindGo ở Thượng Hải, cho biết ý tưởng đến từ chính trải nghiệm của cô. Làm trong ngành quan hệ công chúng, Cheuk gặp nhiều người nhưng "hiếm khi tạo được tình bạn thật sự". Sau khi thử mô hình này ở Hong Kong và có trải nghiệm tốt, cô quyết định khởi nghiệp.

"Tôi thích gặp những người hoàn toàn khác tôi", Cheuk nói.

Một nền tảng khác là Fandada, ra đời từ quan sát của CEO Xu Luyao về sự cô đơn trong thành phố. "Trên tàu điện, ai cũng đứng gần nhau mà chẳng ai nhìn nhau", Xu nói. Ông tin rằng sự lấn át của kỹ thuật số khiến con người càng khao khát kết nối thực.

Cả hai nền tảng đều coi bữa ăn chung là giải pháp. "Nếu một nhóm người chỉ đứng cạnh nhau, sẽ thấy gượng gạo. Nhưng khi ngồi ăn, mọi thứ tự nhiên hơn", Xu giải thích. "Khoảnh khắc gọi món, chờ đồ ăn hay cụng ly đều là 'đệm xã hội' rất tự nhiên".

Mỗi nền tảng có cách ghép đôi riêng. BlindGo dùng tiêu chí ngôn ngữ; người dùng có thể chọn nhóm nói tiếng Quan thoại, Thượng Hải, và sắp tới là tiếng Quảng Đông, tiếng Anh. Fandada lại ghép người dựa trên lối sống và tính cách, cố gắng cân bằng bàn ăn với "người nói nhiều, người biết lắng nghe và người năng nổ, tích cực".

Người dùng chủ yếu thuộc ba nhóm là du học sinh về nước, người hướng ngoại thích giao lưu và người hướng nội khao khát kết nối. Bất ngờ với các nhà sáng lập, độ tuổi phổ biến nhất không phải Gen Z mà là từ 32 đến 50, nhiều người trong số họ có con đã lớn và đang tìm kiếm mạng lưới xã hội mới.

Giá tham gia các sự kiện của Fandada khoảng 40 tệ (chưa bao gồm tiền ăn). Vấn đề an toàn được đặt lên hàng đầu: các buổi ăn đều có nhân viên giám sát và không khuyến khích người tham gia uống rượu bia say.

Những người lạ ăn tối trong "bữa tối hộp mù". Ảnh: SCMP

Xu cũng nhận thấy sự khác biệt vùng miền. Người Thượng Hải chuộng nghi thức, không khí. Người Bắc Kinh thẳng thắn, chủ động. Ở Thâm Quyến, nơi tập trung dân di cư, cộng đồng cởi mở và dễ gắn kết hơn.

Để phá băng, mỗi người còn nhận các nhiệm vụ nhỏ, ví dụ như người khởi đầu câu chuyện hoặc người đặt câu hỏi. Xue Doujie, giám đốc vận hành Fandada, kể rằng nhiều người xin giữ lại nhóm chat sau bữa ăn. "Đó là lúc chúng tôi biết kết nối thật sự đã được tạo ra", cô nói.

Cheuk mong muốn BlindGo sẽ phát triển khắp Trung Quốc. "Ví dụ, bạn đến Trùng Khánh để ăn lẩu với dân địa phương, hay đến Nội Mông để người bản xứ dẫn đi uống trà sữa ngon nhất".

Xu tin rằng nhu cầu xã hội là cơ bản, chỉ sau ăn và ngủ. "Có người nói: 'Tôi từng đến quán này rồi, nhưng lần này món ăn lại ngon hơn'. Câu nói đó chính là minh chứng", cô chia sẻ.

Với sinh viên Jin, giá trị thật của bữa tối là những "khoảnh khắc tự nhiên, không kịch bản". "Bạn không bao giờ biết mình sẽ gặp ai, hay nghe những câu chuyện nào. Nếu có cơ hội lần nữa, tôi sẽ không ngần ngại tham gia", cô nói.

Bảo Nhiên (Theo Sixthtone)