An toàn và vận hành, điểm hút khách của Toyota Rush

Rush là mẫu xe gầm cao 7 chỗ được Toyota kỳ vọng hướng đến nhóm khách gia đình, có khả năng vận hành đa dụng, an toàn, tầm giá dưới 700 triệu đồng.

Anh Mạnh Khang, một nhân viên văn phòng tại TP HCM đã mất hơn một tháng tìm hiểu, đến đại lý lái thử nhiều mẫu SUV khác nhau. Có khoảng 700 triệu đồng để mua xe, người đàn ông 35 tuổi này quyết định chọn Toyota Rush, nhờ những tính năng mà mẫu xe này phù hợp với gia đình anh hiện nay.

Toyota Rush trong một chuyến trải nghiệm .

Mua xe tại thời điểm có hai con nhỏ, Mạnh Khang muốn tìm một chiếc xe trong tầm giá có nhiều tính năng an toàn nhất. "Trong khoảng 700 triệu đồng chọn xe, Rush là mẫu xe duy nhất có 6 túi khí, đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP. Các mẫu xe khác thường có hai túi khí hoặc tiêu chuẩn an toàn 4 sao", Mạnh Khang nói. "Mua xe để phục vụ gia đình nên tôi lựa chọn chiếc xe có tính năng an toàn cao nhất có thể".

Trong phân khúc xe gầm cao tầm giá 700 triệu đồng, Rush được Toyota trang bị đa dạng tính năng an toàn như phanh ABS, EBD, BA, ổn định thân xe điện tử VSC, kiểm soát lực kéo TRC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cảm biến lùi, hỗ trợ đỗ xe... "Các tính năng như đèn, ghế da, hệ thống âm thanh... đều có thể độ được theo nhu cầu của từng người, nhưng các tính năng an toàn gần như không để tự độ được", Mạnh Khang nói.

Thiết kế thân xe mang những đường nét cứng cáp, gầm xe thoáng, tạo lợi thế vận hành trên điều kiện đường xấu.

Chiếc xe được gia đình này sử dụng với đa dạng mục đích, đi phố, về quê ở Vĩnh Long và bản thân Khang thường đi công tác các tỉnh lân cận TP HCM. Trải nghiệm chiếc Rush qua các cung đường miền Đông, Tây Nam Bộ... Khang nhận định Rush phù hợp với nhu cầu bản thân, gầm cao nên có thể vận hành đa dạng điều kiện đường sá.

"Nhiều người nghĩ động cơ 1.5 là yếu, nhưng có lần tôi chở đủ 7 người nhưng xe không bị đuối hay quá yếu khi vượt trên đường trường. Hệ dẫn động cầu sau giúp Rush có lợi thế hơn khi tăng tốc", Khang nói.

Nội thất Toyota Rush.

Toyota Rush sử dụng hệ khung gầm lai built-in ladder frame, kết hợp ưu điểm của hệ khung gầm rời và khung unibody. Mâm xe kích thước 17 inch. Mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp của Rush là 6,7 lít/ 100 km, theo công bố từ hãng.

Nội thất xe có điều hòa tự động một vùng. Màn hình cảm ứng 7 inch kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Dàn âm thanh 8 loa.

Toyota Rush có một phiên bản duy nhất, giá bán 634 triệu đồng. Hiện, Toyota Việt Nam và hệ thống đại lý đang triển khai chương trình ưu đãi từ nay đến cuối năm. Cụ thể, khách mua Rush được tặng một gói bảo hiểm vật chất Toyota một năm, trị giá 8,7 triệu đồng.

Tuấn Vũ (Ảnh: TMV)