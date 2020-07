An toàn sức khỏe - tiêu chí mới của kỳ thi IELTS

Hội đồng Anh vệ sinh phòng thi, kiểm tra thân nhiệt, cung cấp nước rửa tay sát khuẩn… nhằm đảm bảo an toàn cho thí sinh trong kỳ thi IELTS.

Sự xuất hiện của Covid-19 kéo theo hủy hoặc hoãn nhiều kỳ thi quốc tế quan trọng, trong đó có IELTS - chứng chỉ có nhu cầu thi rất cao để phục vụ công việc, học tập.

Theo đại diện Hội đồng Anh, kể từ khi kỳ thi IELTS được tổ chức lại vào tháng 5 tại Việt Nam, số lượng thí sinh tăng cao đáng kể. Ngoài việc duy trì chất lượng khảo thí, Hội đồng Anh đưa an toàn sức khỏe trở thành một trong những tiêu chuẩn mới, tiên quyết cho các kỳ thi.

Thí sinh dự thi trong kỳ thi IELTS vào tháng 5.

Tiếp xúc cộng đồng - nỗi lo vẫn còn tiếp diễn

Những ngày gần đây, Covid-19 đang là nỗi lo của nhiều người dân về khả năng bùng dịch trở lại và lây nhiễm cộng đồng.

Nguyễn Ngọc Anh (sinh viên năm cuối, trường Đại học Luật TP HCM) cho biết, em dự tính thi lấy bằng từ đầu năm để sớm đủ tiêu chuẩn miễn học tiếng Anh bắt buộc tại trường, dành thời gian cho kế hoạch cá nhân. Khi tình hình dịch ổn định dần, em mới đăng ký dự thi. Tuy nhiên, nếu nói hoàn toàn an tâm tiếp xúc nơi đông người thì không hẳn.

Là phụ huynh có con đăng ký thi IELTS để nộp học bổng du học, anh Trần Lâm Vinh (quận 3, TP HCM) chia sẻ: "Tôi vẫn đắn đo khi quyết định cho con đăng ký dự thi, nhất là khi các nước đang bùng nổ đợt dịch lần 2 và Việt Nam vừa xuất hiện thêm một số ca mới vài ngày gần đây. Nhưng do yêu cầu đầu vào trường của con nên tôi không còn sự lựa chọn khác".

Thấu hiểu những băn khoăn đó, kể từ tháng 5 sau khi quay trở lại tổ chức các kỳ thi IELTS, Hội đồng Anh tích cực chủ động triển khai biện pháp phòng tránh Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn, an tâm cho thí sinh, phụ huynh. Hội đồng Anh nhanh chóng đáp ứng nhu cầu thi đơn giản, an toàn và thuận tiện nhất cho thí sinh.

Đảm bảo an toàn cho thí sinh dự thi

Ông Steve Adams, Giám đốc các chương trình thi Khu vực Đông Á của Hội đồng Anh chia sẻ, tại Hội đồng Anh, an toàn và sức khỏe của nhân viên, thí sinh và cộng đồng là những ưu tiên hàng đầu. Đơn vị thực hiện đúng theo chỉ thị của chính phủ Việt Nam nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Các địa điểm thi sẵn sàng trở lại và tiếp tục hoạt động với mức an toàn cao.

Ông Steve Adams chia sẻ thêm, sĩ tử sẽ trải nghiệm kỳ thi IELTS theo chuẩn an toàn mới ở hơn 20 địa điểm thi trên toàn quốc. Các chuẩn an toàn bao gồm vệ sinh phòng thi trước ngày thi, đảm bảo không gian thi. Trước ngày đi, Hội đồng Anh nhắc nhở, gửi email khuyến khích mang khẩu trang để tăng cường bảo vệ sức khỏe. Tại địa điểm thi, thí sinh được kiểm tra thân nhiệt và cung cấp nước rửa tay sát khuẩn. Với kỳ thi máy tính, các thiết bị sử dụng trong phòng máy được vệ sinh kỹ lưỡng giữa các buổi thi.

Thí sinh được kiểm tra nhiệt độ trước buổi thi.

Bạn Nguyễn Đình Hoàng Lộc (sinh viên năm 2, Đại học Khoa học xã hội và Nhân Văn TP HCM) là một trong số các thí sinh đầu tiên tham dự kỳ thi IELTS trên máy tính của Hội đồng Anh ở địa điểm thi quận nhất.

Lộc cho biết em rất hài lòng với khâu tổ chức kỳ thi lần này. Em ấn tượng với sự chuyên nghiệp của ban tổ chức kỳ thi. Khâu an toàn vệ sinh được giám sát chặt chẽ. Em còn được tặng nước sát khuẩn trong ngày thi. Kỳ thi trên máy tính giúp mọi công đoạn diễn ra nhanh chóng, hạn chế tiếp xúc người với người. Nhờ thế, em an tâm và thêm phần tự tin chinh phục bài thi.

Anh Trần Lâm Vinh, phụ huynh của thí sinh đang học lớp 11 (TP HCM) cho biết, sau khi tận mắt chứng kiến công tác đảm bảo an toàn và sức khỏe phòng Covid-19 bài bản tại địa điểm thi cũng phần nào an tâm hơn.

"Trước kỳ thi của con, tôi từng nghĩ đến việc bảo cháu hoãn lại cho cả nhà an tâm. Vì sức khỏe, không thể chủ quan. Nhưng khi trực tiếp thấy sự cẩn trọng và nghiêm ngặt trong việc đảm bảo an toàn của Hội đồng Anh, tôi đã gỡ bỏ lo âu trước đó và động viên con hoàn thành tốt kỳ thi", anh Linh nói.

Thí sinh được tặng nước rửa tay sát khuẩn trong ngày thi.

Đại diện Hội đồng Anh cho biết thêm, sức khỏe là mối quan tâm hàng đầu của cộng đồng. Quy trình đảm bảo phòng ngừa dịch chuyên nghiệp của Hội đồng Anh không chỉ góp phần giúp thí sinh và gia đình an tâm mà còn tạo động lực cho cho người có nhu cầu dự thi tự tin đăng ký, sớm hoàn thành chứng chỉ phục vụ cho nhu cầu công việc, học tập.

Để cập nhật thông tin về lịch thi IELTS và các chương trình ưu đãi mới nhất tại Hội đồng Anh, bạn có thể theo dõi fanapge tại đây hoặc website ieltsasia.org/vn.

Phát Đạt