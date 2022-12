An toàn – giá trị cốt lõi làm nên tên tuổi của Volvo

Có vô số tiện nghi đắt tiền trên xe hơi cao cấp nhằm tạo ra trải nghiệm thượng lưu, nhưng tất cả sẽ không trọn vẹn nếu thiếu chỉ một thứ: an toàn.

Ở bất kỳ phân khúc nào, triết lý sản phẩm nếu được chuyển tải thành công trên tất cả mẫu xe bán ra thị trường, sẽ tạo nên một nét cá tính riêng cho thương hiệu đó. Với Volvo, an toàn là triết lý xuyên suốt từ giai đoạn đầu thành lập và được gìn giữ cho đến nay. Hãng xe sang Thuỵ Điển tiên phong trong phát minh công nghệ an toàn, áp dụng và biến khía cạnh này thành một chuẩn mực mới trong thế giới xe sang hiện đại.

Tiên phong phát minh công nghệ an toàn

Lịch sử của Volvo không chỉ là những mẫu xe bền bỉ, thiết kế sang trọng không phô trương, mà còn là những phát minh về an toàn làm thay đổi ngành công nghiệp ôtô thế giới. An toàn với Volvo phải cho cả hành khách ngồi bên trong lẫn đi bộ, di chuyển bên ngoài.

Dây đai an toàn trên một mẫu xe Volvo.

Dây đai an toàn 3 điểm có trên mọi ôtô ngày nay và trở thành một tiêu chuẩn bắt buộc không thể thiếu ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Trang bị tuy đơn giản nhưng góp phần giảm thiểu chấn thương cho con người, cứu sống họ trong những va chạm mạnh trên đường. Người phát minh ra dây đai bảo vệ này là Nils Bohlin, kỹ sư Volvo, vào năm 1959. Để đảm bảo mọi chiếc xe đều có thể được trang bị dây an toàn ba điểm, Volvo đã từ bỏ quyền sở hữu bằng sáng chế này.

Sau phát minh dây đai an toàn, Volvo đầu tư nhiều nguồn lực lẫn kinh tế cho việc nghiên cứu, phát triển các công nghệ an toàn trên ôtô. Hãng xe Thuỵ Điển đóng góp thêm cho ngành công nghiệp ôtô những sáng chế như: ghế trẻ em quay về phía sau (1972), hệ thống bảo vệ khi bị đâm bên hông (1991), hệ thống bảo vệ cột sống cổ (1998), túi khí rèm (1998), hệ thống bảo vệ khi lật xe (2002), hệ thống cảnh báo điểm mù (2003), cảnh báo phát hiện người đi bộ (2010)...

Khung xe XC90 với các vị trí màu đỏ trang bị thép siêu cường.

Volvo cũng là hãng tiên phong trong việc nghiên cứu, sử dụng thép boron siêu cứng trong chế tạo ôtô. Kết cấu khung thép của các xe Volvo như một "tấm giáp" bảo vệ hành khách trước những tác động của ngoại lực. Cùng với cấu tạo thân trước, sau với mục đích hấp thụ xung lực, những chiếc Volvo có thể biến dạng, móp méo nặng khi xảy ra tai nạn, nhưng điều quan trọng nhất là người trong xe vẫn an toàn.

An toàn với người bên trong chưa đủ, Volvo phát minh và ứng dụng trang bị túi khí ở nắp ca-pô đầu tiên trên thế giới. Năm 2011, mẫu Volvo V40 ra mắt và có trang bị này. Khi va chạm xảy ra, một luồng khí đẩy kích hoạt túi khí ở vị trí nắp ca-pô gần kính chắn gió, giúp người bị va chạm giảm mức độ chấn thương, tăng cơ hội sống sót.

An toàn - đẳng cấp 'hạng sang'

Theo đuổi triết lý an toàn trên tất cả các mẫu xe, Volvo tạo nên đẳng cấp của một thương hiệu hạng sang dù doanh số còn khiêm tốn so với những đối thủ Đức, Nhật. Volvo chọn hướng đi riêng để tiếp cận khách hàng, lấy thế mạnh của mình để tái lập lại định nghĩa sang trọng trên ôtô.

Trong nhiều thập kỷ qua, khái niệm hạng sang được nhắc đến chủ yếu là những tiện nghi cao cấp. Trên xe hơi dành cho giới thượng lưu, ghế được bọc từ những mảng da được xử lý tỉ mỉ, khoang lái dùng gỗ hay các vật liệu đắt tiền trang trí... Những thứ này không khó để một hãng xe non trẻ nào đó "lắp" lên một sản phẩm và bán ra thị trường. Với Volvo cũng vậy, nhưng hãng Bắc Âu có tầm nhìn khác.

Volvo vẫn nâng niu khách hàng bằng những trang bị tiện nghi cao cấp. Da, gỗ, âm thanh high-end... không khó để tìm thấy trên những mẫu xe của thương hiệu Bắc Âu. Nhưng hãng muốn biến khách hàng của mình thành những người dùng an toàn hàng đầu thế giới. Volvo đặt ra một tiêu chuẩn hạng sang mới, vượt trên những tiện nghi truyền thống. Ở đó, an toàn phải là thứ được đầu tư và lắp đặt nhiều nhất trên xe có thể.

Giá trị cốt lõi làm nên tên tuổi của Volvo đến từ những thứ khách hàng ít hoặc không thể nhìn thấy khi mới mua xe. Nhưng chúng luôn hiện diện, xuất hiện và hỗ trợ người lái đúng lúc, đúng nơi. Chính vì thế, điều rất quen thuộc với khách hàng tại Việt Nam hay những thị trường trên thế giới là danh sách các trang bị an toàn trên xe Volvo thường rất dài.

Từ mẫu xe giá dễ tiếp cận nhất như XC40 đến mẫu SUV đầu bảng XC90, người dùng đều có thể bắt gặp điểm chung là những công nghệ an toàn chủ động, bị động: cảnh báo va chạm; phát hiện, ngăn chặn va chạm; phanh tự động tránh va chạm; cảnh báo phương tiện cắt ngang; cảnh báo điểm mù; hỗ trợ chuyển làn...

Volvo XC60 Recharge, mẫu xe đoạt giải Ôtô của năm 2022 do báo VnExpress bình chọn.

Nhờ trang bị vô số công nghệ chủ động lẫn bị động, tất cả các mẫu xe Volvo hiện nay đều đạt chứng nhận an toàn Top Safety Pick của Viện bảo hiểm an toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS). Đây được xem là sự công nhận xứng đáng cho những nỗ lực của Volvo trong việc tạo ra những chiếc xe an toàn hàng đầu thế giới.

Một hành trình bằng ôtô dù ngắn hay dài, trên xe phổ thông hay cao cấp, chở một vị khách bình thường hay giàu có, nếu không an toàn, tất cả đều vô nghĩa. Với Volvo, hãng không theo đuổi an toàn mà tạo ra an toàn, cho mọi người, không phân biệt.

Phạm Trung