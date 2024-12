An toàn điện hạt nhân

Phạm Tuấn Hiệp Tiến sĩ, chuyên viên Tập đoàn Điện lực Pháp (EDF)

Các buổi họp của bất kỳ bộ phận nào tại Tập đoàn Điện lực Pháp (EDF) - nơi tôi làm việc - cũng bắt đầu với 15 phút “Lời nhắc an toàn”. Đây là khoảng thời gian cần thiết để ghi nhận, báo cáo mọi biểu hiện dù là nhỏ nhất liên quan tới các vấn đề an toàn, đặc biệt là an toàn hạt nhân.