Ẩn tình sau lời khuyên của Guardiola dành cho Alonso

Tây Ban NhaHLV Pep Guardiola dùng thành ngữ Tây Ban Nha khuyên học trò cũ Xabi Alonso "tự đi tiểu bằng bộ phận của mình", trước khi Man City đấu Real ở Champions League hôm nay.

Alonso từng là cầu thủ dưới trướng Pep ở Bayern Munich trong khoảng hai năm rưỡi từ 2014 đến 2016. Do đó, trong cuộc họp báo trước thềm trận đấu với Real ở Champions League, HLV gốc Catalonia nhận được lượng lớn câu hỏi liên quan đến tương lai học trò cũ. Alonso đang chịu nhiều áp lực, thậm chí truyền thông Tây Ban Nha tin rằng chiếc ghế của ông có thể được quyết định sau trận đấu Man City ở lượt sáu Champions League tuần này.

Khi được hỏi có lời khuyên nào dành cho người đồng cấp bên kia chiến tuyến hay không, HLV 54 tuổi đã trả lời đầy ẩn ý: "Cứ để cậu ấy đi tiểu bằng bộ phận (tiểu tiện) của mình. Và vì không thể tiểu ra được nước hoa, nên cậu ấy sẽ ổn thôi. Cứ chờ mà xem".

Guardiola (phải) và Alonso khi còn làm việc cùng nhau ở Bayern Munich.

Nguyên gốc câu trả lời của Guardiola là: "Que mee con la suya. Y como no meará colonia, le irá bien. Ya verás". Đây vốn dĩ là một cụm thành ngữ Tây Ban Nha. Trong đó, "Que mee con la suya" có hàm ý "Hãy để anh ta tự lo việc của mình", còn "no meará colonia" được hiểu là "Anh ta cũng chỉ là con người, không phải thần thánh gì, chuyện sẽ không hoàn hảo hay dễ dàng gì". Hai câu thành ngữ này thường đi chung một cụm.

Đằng sau câu trả lời của Guardiola còn là cách ông nhắc lại quá khứ, thời còn dẫn dắt Barca. Trong giai đoạn căng thẳng cực độ của El Clasico thời Jose Mourinho còn làm HLV trưởng Real, CĐV và truyền thông Madrid bấy giờ từng gán cho Guardiola cụm từ "el mea colonias" (kẻ tiểu ra nước hoa), ám chỉ ông là người tự cao tự đại.

Do đó, Guardiola mang chính câu chuyện về hoàn cảnh từng trải qua, tự mỉa mai bản thân, nhưng cũng là cách để chế giễu ngược lại truyền thông Madrid hiện tại. Đồng thời là nhắn gửi đến cậu học trò cũ Alonso.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, toàn bộ thông điệp của Guardiola có thể được hiểu như sau: "Alonso cứ làm theo cách của mình, tiếp tục cứng rắn. Và vì không thể tạo ra phép màu – như truyền thông Madrid từng nói về tôi – nên kiểu gì cậu ấy cũng sẽ ổn thôi. Cứ chờ mà xem".

Ẩn tình sau lời khuyên của Guardiola dành cho Alonso Guardiola trả lời câu hỏi về Alonson.

Bên cạnh lời nhắn gửi đến Alonso, nhà cầm quân của Man City còn thể hiện sự đồng cảm khi liên hệ đến mùa trước, thời điểm đội bóng của ông trắng tay và có lúc tụt dốc thê thảm.

"Tôi có sự cảm thông cho hoàn cảnh Alonso đang phải trải qua, vì chúng tôi từng làm việc với nhau trong hơn hai năm và đó là trải nghiệm đáng nhớ", Guardiola nói. "Barca và Real là những CLB khắc nghiệt nhất đối với các HLV, vì áp lực và cả môi trường làm việc. Nếu làm việc ở đây mà tôi trải qua thành tích như mùa trước, chắc chắn tôi sẽ bị sa thải 6 tháng trước khi kết thúc mùa giải. Nhưng Alonso hiểu rõ tình hình và cậu ấy sẽ có thể vượt qua được".

Truyền thông Madrid cho rằng nội bộ phòng thay đồ Real đang rạn nứt nghiêm trọng, khi một số cầu thủ không hài lòng với phong cách quản quân của Alonso, nhất là vụ ông rút Vinicius khỏi sân ở trận El Clasico.

"Tôi không ở trong phòng thay đồ Real nên tôi không rõ tình hình", Guardiola trả lời khi được hỏi về vấn đề quyền lực cầu thủ. "Nhưng mọi thứ còn tùy, ở đây là việc các lãnh đạo CLB quyết định trao quyền lực cho ai, cho HLV trưởng hay cho các cầu thủ. Ở bất kỳ đâu, chiến thắng luôn là yêu cầu bắt buộc, nhưng ở Anh, truyền thông không biết nội tình các đội. Còn ở Barca và Real, họ biết rõ những gì diễn ra trong phòng thay đồ".

Sau 5 lượt trận vòng bảng Champions League, Real giành bốn thắng và một thua, được 12 điểm với cơ hội giành quyền đi tiếp rộng mở. Man City đang có 10 điểm từ ba thắng, một hòa và một thua.

Hoàng Thông