An Tín Logistics ứng dụng công nghệ giảm chi phí dịch vụ hậu cần

An Tín Logistics xây dựng nền tảng chào giá trực tuyến, sử dụng công nghệ tự động đánh giá, lựa chọn đối tác phù hợp cho đơn hàng vận tải đường biển.

Hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hậu cần, Công ty CP Liên vận An Tín (An Tín Logistics) cung cấp dịch vụ vận tải cho hoạt động xuất nhập khẩu sản phẩm, phụ gia, hóa chất ngành nhựa, khách hàng doanh nghiệp. Đây là công ty là thành viên thuộc Tập đoàn An Phát Holdings (APH).

Đứng trước bài toán cần tiết giảm chi phí dịch vụ hậu cần, giảm giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp, An Tín Logistics đã xây dựng nền tảng chào giá trực tuyến APH Freight Market phục vụ nhu cầu vận tải của APH, các công ty thuộc tập đoàn cùng đối tác trong và ngoài nước.

Nền tảng APH Freight Market được nghiên cứu và triển khai từ đầu năm 2020, đến nay đã đi vào hoạt động ổn định. Hệ thống cho phép khách hàng chào giá và đấu thầu trực tuyến, sử dụng công nghệ tự động đánh giá, lựa chọn đối tác phù hợp cho đơn hàng vận tải đường biển.

Đoàn xe vận chuyển của An Tín Logistics. Ảnh: An Tín Logistics.

Theo đại diện An Tín Logistics, giải pháp số hóa này giúp tăng năng lực cạnh tranh của các đơn vị và tăng tính minh bạch của mỗi đơn hàng. Toàn bộ quá trình chào giá được thực hiện công khai từ thông tin đơn hàng đến năng lực của đơn vị trúng thầu. Đối tác có thể tham gia đấu thầu mọi lúc, mọi nơi mà không cần trực tiếp tới nộp hồ sơ năng lực, chào giá, tiết kiệm thời gian, chi phí mỗi lần đấu thầu.

Ông Nguyễn Đức Long - Tổng giám đốc An Tín Logistics cho biết việc áp dụng số hóa sẽ phục vụ hoạt động của APH và các công ty thành viên trong tìm kiếm đối tác, đảm bảo chất lượng dịch vụ, chi phí thấp nhất đối với các đơn hàng vận tải đường biển. Cụ thể, nền tảng giúp An Phát Holdings và các công ty thuộc tập đoàn tiết giảm 5-10% chi phí vận tải mỗi đơn hàng, giảm giá thành sản phẩm, duy trì đơn hàng ổn định với đối tác trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Đức Long - Tổng giám đốc An Tín Logistics trình bày về nền tảng APH Freight Market. Ảnh: An Tín Logistics.

APH Freith Market đã nhận phản hồi tích cực từ các đối tác. Việc áp dụng công nghệ mới vào lĩnh vực dịch vụ hậu cần được đánh giá là giải pháp thích hợp và hiệu quả. Theo ông Nguyễn Đức Long, hiện có hơn 70 đơn vị tham gia hệ thống chào giá trực tuyến, bình quân khoảng 20 đơn vị vận tải tham gia đấu thầu mỗi đơn hàng.

Đại diện công ty Kuehne Nagel Việt Nam, đối tác của An Tín Logistics đánh giá cao tính minh bạch, đảm bảo cạnh tranh công khai của hệ thống chào giá trực tuyến APH Freith Market. Đây cũng là cơ hội cho nhiều đơn vị dịch vụ hậu cần có thêm đơn hàng trong bối cảnh phức tạp của dịch bệnh.

Đại diện An Tín Logistics cho biết sẽ xây dựng thêm hệ thống chào giá vận tải đường bộ (trucking), dự kiến sẽ đưa vào sử dụng cuối năm 2020. Hệ thống được kỳ vọng tiết giảm tối đa chi phí vận tải đường bộ cho các đơn hàng vận chuyển trong nước và các quốc gia lân cận.

"Nền tảng chào giá trực tuyến sẽ ngày càng mở rộng, cải tiến nhiều tính năng mới để mang lại tiện ích cho tập đoàn và các công ty thành viên cũng như tri ân khách hàng, đối tác thân thiết", ông Nguyễn Đức Long nói.

Thanh Di