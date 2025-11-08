An táng nhiều hài cốt liệt sĩ tìm thấy ở hang Tám Cô

Quảng TrịNhiều hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại hang Tám Cô trên đường 20 Quyết Thắng, xã Thượng Trạch, đã được truy điệu và an táng ngay tại lối vào hang.

Sáng 8/11, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, góp phần giữ thông tuyến đường huyết mạch chi viện cho miền Nam.

Trong quá trình tôn tạo cảnh quan khu vực hang Tám Cô, nơi gắn liền với câu chuyện về 8 thanh niên xung phong anh dũng hy sinh năm 1972, lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ 589 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện nhiều hài cốt và di vật tại cửa hang cũ bị sập. Việc tìm kiếm diễn ra từ ngày 1 đến 15/10.

Thực hiện nguyện vọng của thân nhân, tỉnh Quảng Trị chỉ đạo giám định ADN để xác định danh tính. Kết quả cho thấy 8 mẫu ADN trùng khớp với thân nhân các liệt sĩ ở Thanh Hóa và Ninh Bình. Các hài cốt, di vật được an táng trong một ngôi mộ chung tại khu vực cửa hang, như một điểm tưởng niệm và tri ân những người đã hy sinh.

Các hài cốt liệt sĩ được đến nơi an táng. Ảnh: Xuân Hằng

Phát biểu tại lễ truy điệu, ông Lê Đức Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, xúc động nhắc lại hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ những ngày ác liệt của chiến tranh. Khi đó, hang Tám Cô và đường 20 Quyết Thắng là một phần của tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại, nơi hàng nghìn thanh niên xung phong, bộ đội, dân công ngày đêm bám trụ giữ vững huyết mạch giao thông giữa hậu phương miền Bắc và tiền tuyến miền Nam.

Ngày 14/11/1972, trong mưa bom dữ dội, 8 chiến sĩ tuổi đôi mươi đã anh dũng hy sinh để bảo vệ tuyến đường. "Sự hy sinh ấy là khúc tráng ca bi hùng, là minh chứng thiêng liêng cho chân lý Không có gì quý hơn độc lập, tự do", ông Tiến nói.

Ông cho biết việc tìm thấy và an táng các liệt sĩ hôm nay là một hành trình trở về xúc động, không chỉ là sự trở về của thể xác mà còn là sự hồi sinh của ký ức, niềm tin và lòng tự hào dân tộc. "Các anh, các chị không còn hiện diện bằng hình hài, nhưng tinh thần, ý chí và khát vọng cống hiến của họ mãi mãi tỏa sáng, trường tồn cùng non nước Việt Nam", ông nói.

Đắc Thành