An táng 32 hài cốt liệt sĩ tìm thấy ở thành cổ Quảng Trị

32 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở thành cổ Quảng Trị và hai hài cốt ở trường Bồ Đề được truy điệu, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Quảng Trị.

Sáng 22/10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lực lượng vũ trang cùng người dân tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ thành cổ Quảng Trị.

34 hài cốt được tìm thấy từ ngày 14/9 đến 16/10 ở thành cổ. Trong đó, hai hài cốt được phát hiện trong quá trình cải tạo khuôn viên di tích lịch sử trường Bồ Đề. Hài cốt được chôn sâu 60 cm, bọc trong tăng võng dù bộ đội và nhiều di vật như xẻng bộ binh, mũ cối, hộp tiếp đạn AK.

Tại khu di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị, trong quá trình tôn tạo, đơn vị thi công phát hiện các di vật của bộ đội. Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị sau đó đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm. Sau 32 ngày, Đội tìm thấy 32 hài cốt kèm theo nhiều di vật.

Các hài cốt liệt sĩ được đến nơi an táng. Ảnh: Xuân Diện

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, ông Lê Đức Tiến, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh thành cổ Quảng Trị - mùa hè đỏ lửa năm 1972 đã ghi vào lịch sử dân tộc một biểu tượng bất tử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Trong 81 ngày đêm, hàng chục nghìn chiến sĩ tuổi đôi mươi đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Họ ngã xuống giữa bom đạn, để lá cờ Tổ quốc tung bay trên đỉnh thành cổ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ký ức về những ngày đỏ lửa vẫn còn hằn sâu trong lòng đất, trong từng con người Quảng Trị. Mỗi nắm đất, mỗi di vật được nâng niu như báu vật thiêng liêng, là chứng nhân cho lòng quả cảm, là lời nhắn gửi từ quá khứ thiêng liêng đến hôm nay.

"Tổ quốc sẽ không quên, nhân dân sẽ không quên. Mỗi người con đất Việt dù ở nơi đâu đều khắc sâu trong tim hình bóng những người đã ngã xuống vì non sông", ông Tiến nói, cho hay người dân và chính quyền tỉnh sẽ tiếp tục tìm kiếm, quy tập, để các anh hùng liệt sĩ được trở về với đồng đội, với quê hương.

Trong chiến tranh chống Mỹ, Quảng Trị là một trong những chiến trường khốc liệt do nằm trên giới tuyến phân chia đất nước tạm thời sau hiệp định Geneve. Tỉnh có 157 nghĩa trang với 74.000 mộ liệt sĩ, trong đó Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn lớn nhất nhì cả nước. Hai nơi này có 21.130 mộ liệt sĩ.

