An tâm khi người thân đặt xe bằng Tài khoản Gia Đình

Đặt xe bằng Tài khoản Gia đình trên ứng dụng Grab, chị Hồng có thể thanh toán chi phí giúp mẹ và dễ dàng theo dõi các chuyến đi của bà.

Mỗi lần mẹ đi đâu, nếu không thể tự chở đi, chị Thanh Hồng (ngụ tại thành phố Thủ Đức, TP HCM) đều đặt xe công nghệ cho mẹ để tiện theo dõi chuyến đi của bà. Trước đây, chị thường đặt xe công nghệ cho mẹ bằng tài khoản cá nhân của mình. Khi tài xế đến, chị sẽ là người trung gian kết nối mẹ với tài xế. Chị cảm thấy khá yên tâm vì có thể biết rõ hành trình của mẹ, biết thông tin người chở bà. Tuy nhiên, đôi lúc chị cũng gặp bất tiện. Chị vẫn nhớ có lần chị đang chuẩn bị vào họp với khách hàng mà mẹ và tài xế sau 5 phút vẫn chưa tìm thấy nhau ở cổng bệnh viện. Chị phải lẻn ra ngoài phòng họp, gọi cho tài xế miêu tả hình dáng và quần áo của mẹ, rồi gọi cho mẹ thông báo số xe, vị trí đứng của tài xế. Lúc đó rối trí, chị cũng không nghĩ đến việc đưa cho mẹ và tài xế số của nhau để tự liên lạc.

Những bất tiện khi làm người trung gian giữa mẹ với tài xế của chị Hồng giờ đã được giải quyết, khi chị đặt xe cho mẹ bằng Tài khoản Gia Đình trên ứng dụng Grab. Chị tải ứng dụng và đăng ký tài khoản Grab cho mẹ, sau đó thêm số điện thoại của mẹ vào Tài khoản Gia Đình của mình. Nhờ tính năng Đặt xe hộ có trong Tài khoản Gia Đình, chị Hồng vẫn có thể đặt xe, thanh toán cước phí cho mẹ và theo dõi hành trình di chuyển. Điểm thuận tiện là cả mẹ và chị đều có thể chủ động gọi trực tiếp cho tài xế, hoặc trò chuyện với tài xế trong nhóm chat chung. Chị Hồng hài lòng vì chị vẫn có thể liên hệ trực tiếp với bác tài để nhờ bác giúp mẹ lên xuống xe, chạy chậm để mẹ đỡ say xe.

Chị Hồng giảm được khâu phải trung gian. "Nhìn thấy mẹ lên xe và xuống xe là yên tâm một phần. Điều làm mình yên tâm hơn là mẹ có thể sử dụng các tính năng an toàn như Trung tâm An toàn, Trợ giúp Khẩn cấp... ngay trên ứng dụng nếu chẳng may cần hỗ trợ", chị Hồng chia sẻ. Còn trước đây, nếu cần hỗ trợ, mẹ chỉ liên hệ được với mỗi chị.

Người dùng đặt xe hộ người thân và theo dõi lộ trình di chuyển trên ứng dụng khi sử dụng Tài khoản Gia Đình của Grab. Ảnh: Quỳnh Như

Nhờ Tài khoản Gia Đình, chị Ngọc Thúy (Đống Đa, Hà Nội) cũng giảm được những bồn chồn lo lắng khi ngồi nhà mà không biết chồng đang ở đâu trên đường. "Mình thêm số điện thoại của ông xã vào Tài khoản Gia Đình. Những lần ông xã đi nhậu tiếp khách, mình đặt xe cho ông xã về, không lo nếu uống quá chén", chị Thúy chia sẻ.

Ngọc Lan, sinh viên đại học năm nhất, cũng cảm thấy hài lòng khi đặt xe qua Tài khoản Gia Đình của mẹ. "Nhiều hôm không cầm tiền mặt, em đặt xe bằng Tài khoản Gia Đình để mẹ thanh toán giúp. Quan trọng hơn, mẹ em cũng bớt lo lắng vì biết được thông tin và lộ trình của chuyến xe em đang di chuyển, đỡ mất công phải nhắn tin hỏi", Lan cho biết. Bình thường khi đặt xe cho bản thân đi đâu, Lan hay gửi mẹ thông tin tài xế như biển số xe... hoặc chia sẻ đường dẫn (link) để mẹ theo dõi hành trình của mình. Tuy nhiên, có những lúc mải đi cho kịp giờ, cô sinh viên quên không gửi.

Hành khách di chuyển bằng GrabBike trên đường phố TP HCM một ngày tháng 6. Ảnh: Thanh Tùng

Tài khoản Gia Đình được Grab chính thức ra mắt vào tháng 8 nhằm giúp người dùng chủ động quản lý các chuyến xe của người thân và tham gia vào hành trình của họ trên ứng dụng Grab. Người dùng cũng an tâm hơn khi biết các chuyến xe của người thân đều được áp dụng hàng loạt tính năng an toàn, tiện lợi.

Bà Nguyễn Hạnh Linh, Giám đốc Bộ phận Di chuyển, Grab Việt Nam, cho biết, hơn 60% người dùng Grab trong khu vực Đông Nam Á mong muốn được liên kết tài khoản Grab của họ với tài khoản Grab của các thành viên trong gia đình. "Do đó, chúng tôi đã giới thiệu Tài khoản Gia Đình để đáp ứng nhu cầu này, với mục tiêu giúp người dùng tại Việt Nam an tâm hơn khi biết người thân của họ đang di chuyển an toàn với Grab", bà Linh nói.

Theo bà, tính năng này cũng là một trong những bước chuyển quan trọng của Grab khi có thể phục vụ nhóm khách hàng gia đình. Từ đó đưa các dịch vụ của Grab ngày càng dễ tiếp cận hơn với người dân Việt Nam, nhất là những người dùng lớn tuổi và chưa rành công nghệ.

Kim Anh