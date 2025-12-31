Xe đầu kéo Dongfeng X9 hướng đến giải pháp vận tải đường dài, mức tiêu hao nhiên liệu từ 30 lít/ 100 km, theo công bố của hãng.

An Sương Group ra mắt xe đầu kéo Dongfeng X9 tại TP HCM hôm 20/12, đánh dấu bước tiến trong lĩnh vực vận tải đường dài tại Việt Nam. Mẫu xe tải ra mắt ở sự kiện dành cho các đại lý và hơn 200 công ty vận tải trên toàn quốc.

Các mẫu xe tại sự kiện ra mắt. Ảnh: An Sương

Mẫu Dongfeng X9 ra đời từ hợp tác của tập đoàn Dongfeng và nhà máy sản xuất động cơ Yuchai, phân phối chính hãng tại Việt Nam thông qua An Sương Group. Theo nhà phân phối này, xe có công suất lớn, dung tích động cơ 12 lít – 490 mã lực và mức tiêu hao nhiên liệu từ 13 lít/ 100 km, theo khảo sát thực tế tại Trung Quốc.

Dongfeng X9 trang bị các công nghệ an toàn tiên tiến như: phanh EBS, ổn định thân xe điện tử ESC, cảnh báo lệch làn đường LDWS, cảnh báo va chạm phía trước FCWS, giám sát kỹ năng tài xế DMS, TPMS giám sát áp suất lốp và camera toàn cảnh. Trong lễ ra mắt, doanh nghiệp cũng giới thiệu các dòng xe Dongfeng X7, X3 và xe tải X3, dẫn động 4x2, thùng nhập khẩu, tăng giải pháp vận tải cho các doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Ảnh, Tổng giám đốc An Sương Group tại sự kiện. Ảnh: An Sương

Tại sự kiện, An Sương Group cũng giới thiệu chương trình hậu mãi "Dịch vụ 1-0-2", gồm: khách hàng được mượn xe thật và chở hàng thật nhằm nâng trải nghiệm; xe vào trạm bảo hành hơn 48 giờ sẽ được hãng cho mượn xe thay thế để tiếp tục chở hàng.

Ông Nguyễn Văn Ảnh, Tổng giám đốc An Sương Group cho biết, doanh nghiệp đã đồng hành ngành vận tải trong 20 năm qua, coi những chiếc xe đầu kéo là tài sản có giá trị, người bạn đồng hành mang lại thu nhập, niềm tin cho doanh nghiệp. "Chúng tôi không chọn cách làm nhanh, mà chọn làm chắc, vững vàng và trách nhiệm", ông Ảnh nói.

Ông Vương Long, Chủ tịch HĐQT tập đoàn Dongfeng tại sự kiện. Ảnh: An Sương

Có mặt tại sự kiện, ông Vương Long, Chủ tịch HĐQT tập đoàn Dongfeng cho biết, việc ra mắt xe đầu kéo Dongfeng X9 là minh chứng cho mối quan hệ của tập đoàn, nhà máy Yuchai và An Sương Group. "Sự hợp lực của ba bên sẽ giải quyết các vấn đề cốt lõi của doanh nghiệp vận tải, khi hội tụ công năng sử dụng, chi phí vận hành thấp và hiệu quả kinh tế cao", ông nói.

Vận tải đường dài là một trong những xương sống của các nền kinh tế, đặc biệt ở Việt Nam, khi ngành này chiếm 70% hàng hóa vận chuyển nội địa, theo An Sương Group. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực có tính cạnh tranh cao, từ chi phí vận hành, giá nhân công, giá nhiên liệu... khiến việc lựa chọn dòng xe phù hợp là yếu tố quan trọng hàng đầu.

Tập đoàn Dongfeng là một trong những nhà sản xuất ôtô hàng đầu Trung Quốc, nổi tiếng với các mẫu xe tải, đầu kéo, xe chuyên dụng có tải trọng lớn. Tập đoàn Yuchai là nhà sản xuất động cơ lớn tại Trung Quốc, có mạng lưới phủ rộng toàn thế giới. Theo hãng, động cơ Yuchai được các doanh nghiệp vận tải Việt Nam đánh giá cao, nhờ chất lượng, công nghệ, độ bền bỉ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Quang Anh