An Phú Invest dự kiến bàn giao dự án The Fibonan quý I/2026

Dự án căn hộ cao cấp The Fibonan đang trong giai đoạn thi công nước rút nhằm đảm bảo tiến độ bàn giao dự kiến vào quý 1/2026.

The Fibonan, tổ hợp căn hộ cao cấp tại xã Phụng Công, Hưng Yên cất nóc hồi đầu năm, đã hoàn thiện tới 85% tổng khối lượng thi công. Theo chủ đầu tư, dự án đang tiến gần tới mốc nghiệm thu, dự kiến bàn giao căn hộ đến tay cư dân tương lai trước Tết Nguyên đán 2026.

Ngay trong giai đoạn hoàn thiện, nhiều hạng mục như khu sảnh lễ tân, hành lang, hệ thống kính mặt ngoài và cảnh quan sân vườn dần hiện diện. Những vật liệu cao cấp như thiết bị vệ sinh Hansgrohe, kính Low-E, khóa thông minh... cũng được lắp đặt trực tiếp tại các căn hộ mẫu, cho phép khách hàng kiểm chứng chất lượng trước khi quyết định ký hợp đồng mua bán.

The Fibonan đã cất nóc và đang tiến gần tới mốc bàn giao quý I/2026. Ảnh: The Fibonan

Nhằm đánh dấu cột mốc hoàn thiện và thúc đẩy tiến độ về đích, An Phú Invest sẽ tổ chức sự kiện "Đại tiệc tri ân khách hàng" vào ngày 9/8, ngay tại khuôn viên dự án. Sự kiện dự kiến quy tụ hàng trăm khách hàng, đối tác và cư dân tương lai đến tham quan thực tế, trải nghiệm căn hộ mẫu và không gian cảnh quan. Điểm nhấn là chương trình bốc thăm trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng gần một tỷ đồng, gồm ôtô Vinfast VF6s, xe máy điện, robot hút bụi lau nhà, quạt điều hòa...

Chủ đầu tư cũng cho biết sẽ áp dụng chính sách bán hàng hỗ trợ cho người mua ở thực cũng như các nhà đầu tư. Theo đó, khách chỉ cần thanh toán trước 25% giá trị căn hộ là được ký hợp đồng và nhận nhà trước Tết. 70% giá trị căn hộ được hỗ trợ vay với lãi suất 0% trong 18 tháng. Bên cạnh đó, khách hàng còn được hưởng chiết khấu tới 7% nếu thanh toán sớm; được tặng gói nội thất bếp trị giá tới 150 triệu đồng và miễn phí quản lý dịch vụ hai năm.

Theo đại diện An Phú Invest, đây là dịp thích hợp để người mua nhà hiện thực kế hoạch "an cư trước Tết", đặc biệt là các gia đình đang tìm kiếm không gian sống ổn định, tiện nghi và có thể vào ở ngay sau khi ký hợp đồng.

Căn hộ The Fibonan sử dụng vật liệu bàn giao cao cấp. Ảnh: The Fibonan

Thời gian gần đây, lượng khách hàng tìm hiểu và đến trực tiếp dự án tăng vào mỗi cuối tuần. Theo thống kê từ đơn vị phân phối, tỷ lệ quan tâm - giữ chỗ tại The Fibonan cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Pháp lý rõ ràng, tiến độ thi công như cam kết là những điểm cộng giúp dự án thu hút khách hàng.

"Mặt bằng giá tại dự án vẫn đang ở mức cạnh tranh trong nhóm căn hộ cao cấp - điều hấp dẫn với nhóm khách hàng mua lần đầu hoặc chuyển đổi chỗ ở từ nội đô ra vùng ven", chủ đầu tư nhấn mạnh.

Song Anh