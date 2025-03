An Phát cung cấp giải pháp sửa chữa xe nâng

Dịch vụ sửa chữa xe nâng tại An Phát giúp khắc phục hư hỏng nhanh chóng, đảm bảo hoạt động liên tục cho các doanh nghiệp.

Xe nâng là thiết bị quan trọng trong hoạt động kho bãi và nhà máy, nhưng dễ gặp sự cố kỹ thuật gây ảnh hưởng đến sản xuất. Dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp của An Phát ra đời để khắc phục các vấn đề này, đảm bảo xe nâng vận hành ổn định.

Kỹ thuật viên An Phát sửa chữa xe nâng cho khách hàng. Ảnh: An Phát

Phụ tùng xe nâng An Phát đầu tư vào thiết bị chẩn đoán và sửa chữa hiện đại giúp phát hiện lỗi kỹ thuật và khắc phục hư hỏng hiệu quả trên xe nâng. Nhờ máy móc chuyên dụng, An Phát có thể kiểm tra và sửa chữa nhiều loại xe nâng dầu, xăng/gas như: Komatsu, Toyota, Mitsubishi, TCM, Nissan, Hyster, Yale, Unicarriers, Nichiyu, Daewoo, Doosan và Clark. Doanh nghiệp cũng sửa chữa các dòng xe nâng điện từ châu Âu và Mỹ như Jungheinrich, Still, Linde, BT, Crown, Raymond. Đồng thời, dịch vụ sửa chữa tận nơi cũng giúp tiết kiệm thời gian cho khách hàng.

Theo doanh nghiệp, kỹ thuật viên của An Phát được đào tạo chuyên sâu và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực sửa chữa xe nâng. Các dịch vụ tại đây bao gồm: Sửa chữa bảo trì động cơ, hệ thống hộp số, hệ thống thắng, hệ thống thủy lực, hệ thống khung gầm và các bộ phận khác của xe nâng điện như bo mạch, IGBT, motor, contractor, giắc cắm, cảm biến, thắng điện từ, bình ắc quy,...

An Phát sử dụng máy chẩn đoán và đọc lỗi của các dòng xe nâng hiện đại. Ảnh: An Phát

"Dịch vụ sửa chữa xe nâng tại An Phát cam kết sử dụng phụ tùng chính hãng để thay thế nhằm đảm bảo độ bền cho xe nâng. Phụ tùng được nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu giúp giảm thiểu rủi ro hư hỏng", đại diện An Phát chia sẻ. "An Phát luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu với cam kết minh bạch về chi phí và chính sách bảo hành dài hạn. Chi phí được báo giá rõ ràng trước khi sửa chữa mà không phát sinh thêm".

Ngoài ra, kỹ thuật viên sẽ đánh giá thực trạng xe nâng và đề xuất giải pháp tiết kiệm ngân sách cho khách hàng. Doanh nghiệp cũng có chính sách chiết khấu đặc biệt cho doanh nghiệp cần sửa nhiều xe nâng cùng lúc.

Kỹ thuật viên An Phát sửa chữa chuyên sâu một dòng máy nâng. Ảnh: An Phát

Ngoài dịch vụ sửa chữa xe nâng, An Phát còn cung cấp dịch vụ bảo dưỡng định kỳ để xe vận hành ổn định lâu dài. Quy trình bảo dưỡng chuyên sâu bao gồm: Kiểm tra hệ thống động cơ và thay dầu nhớt; vệ sinh hệ thống điện; kiểm tra hệ thống thắng; căn chỉnh thông số kỹ thuật. Khách hàng cũng được hướng dẫn cách bảo dưỡng đúng cách để giảm thiểu sự cố.

