Ấn phẩm Tết Giáp Thìn dự thi giải Sách Quốc gia

Trong ''Tâm trạng Tương An quận vương qua thi ca của ông'', giáo sư Nguyễn Khuê phân tích sâu về cảm xúc mà Tương An gửi vào vần thơ. Tương An quận vương là bút hiệu của hoàng tử Nguyễn Phúc Miên Bửu (1820-1854), người văn võ song toàn, có nhiều bài thơ chữ Hán và Nôm, trong đó thơ chữ Nôm do ông viết đạt nhiều dấu ấn. Sau khi qua đời, tác phẩm của Tương An quận vương bị thiêu hủy nhiều, còn lại thiếu người khắc in, diễn dịch, khiến tên tuổi ông gần như bị lãng quên.



Viết lời tựa, cố giáo sư Bửu Cầm nhận định ấn phẩm là một công trình nghiên cứu biên khảo công phu, hữu ích và cần thiết cho việc nghiên cứu văn học triều Nguyễn.