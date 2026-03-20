An ninh Seoul thắt chặt vì concert của BTS

Hàn QuốcChính quyền thành phố Seoul áp dụng nhiều biện pháp an ninh để chuẩn bị đón khoảng 260.000 người đến xem concert miễn phí của BTS.

Theo Korea Times ngày 20/3, giới chức cho biết sẽ triển khai lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, lắp đặt các rào chắn khắp trung tâm Seoul để bảo vệ địa điểm diễn ra đêm nhạc. Nhóm sẽ biểu diễn tại Quảng trường Gwanghwamun trước cung điện Gyeongbokgung vào 20h tối 21/3, đánh dấu sự trở lại sau bốn năm vắng bóng do nhập ngũ.

Chính quyền ước tính concert thu hút khoảng 260.000 nghìn người hâm mộ, dự kiến lấp đầy khu vực từ nơi dựng sân khấu đến cổng Sungnyemun cách đó hơn một km. Cảnh sát cho biết số fan đến xem có thể tương đương lượng cổ động viên tham dự World Cup Hàn Quốc - Nhật Bản năm 2002, khi ấy có khoảng 200.000-250.000 người tập trung để cổ vũ đội nhà.

Trailer concert Arirang của BTS ngày 21/3 Trailer quảng bá concert tại Seoul. Đây cũng là sân khấu mở màn cho chuyến lưu diễn của BTS tại 34 thành phố khắp thế giới nhằm quảng bá album mới - "Arirang". Video: Netflix

Trước việc người hâm mộ và du khách khắp thế giới đổ về Seoul, truyền thông Hàn Quốc cho biết chính quyền thành phố bật "chế độ BTS". Họ lên kế hoạch triển khai đội bảo an hơn 15.000 người gồm 6.700 cảnh sát, 803 lính cứu hỏa và khoảng 8.200 nhân viên an ninh vào ngày diễn. Lực lượng chức năng dự kiến thành lập đội đặc nhiệm đối phó các mối đe dọa từ máy bay không người lái, đặt rào chắn ba lớp xung quanh concert để phòng ngừa nguy cơ khủng bố.

Để vào khu vực biểu diễn, khán giả phải đi qua máy dò kim loại được đặt trước các cổng. Cảnh sát dự định bổ sung thêm bước rà soát bằng máy dò bằng tay. Những người không có giấy tờ tùy thân có thể được yêu cầu cung cấp số đăng ký cư trú hoặc dấu vân tay. Nhân viên bảo an sẽ kiểm tra hành lý của fan ngẫu nhiên, nhất là các túi xách quá khổ.

Các nhân viên chuẩn bị sân khấu concert của BTS trước cung điện Gyeongbokgung. Ảnh: Netflix

Giao thông gần khu vực cũng bị hạn chế, chẳng hạn tàu điện ngầm sẽ không dừng khi đi qua các ga Gwanghwamun, Tòa thị chính Seoul và ga Gyeongbokgung từ 14h ngày 21/3 đến khi hòa nhạc kết thúc lúc 22h. 17 ga tàu sẽ ngưng dịch vụ cung cấp tủ khóa vào ngày diễn ra sự kiện vì lo ngại khủng bố. Các cơ quan cứu hộ dự định thành lập ba trạm y tế gần nơi biểu diễn, còn ban tổ chức concert dựng riêng 11 buồng cứu trợ.

Theo Korea Herald, lực lượng chức năng đã dựng rào bảo vệ tất cả ống thông gió gần Quảng trường Gwanghwamun nhằm ngăn fan leo lên để tìm vị trí đẹp xem hòa nhạc. Họ bổ sung nhân viên an ninh nhằm ngăn du khách đến gần những công trình bị hạn chế tiếp xúc. Các đơn vị quản lý di tích văn hóa cũng trong tình trạng cảnh giác cao độ, tăng cường đội ngũ tuần tra. Giới chức kiểm tra lan can bảo vệ khu vực Gwanghwamun Woldae trước cung điện và những bức tường bao quanh Gyeongbokgung nhằm tránh bị đám đông làm hư hại.

MV 'Swim' của BTS "Swim" - MV mới của nhóm ra mắt ngày 20/3. Video: YouTube/ Hybe Labels

Trang tin cho biết việc chính quyền đẩy mạnh công tác bảo vệ dấy lên các phản ứng từ người dân. Với một bộ phận, quảng trường là nơi họ đi lại hàng ngày nhưng bây giờ đã bị rào chắn, có bảo an đứng canh. Điều này mang đến cho họ nhiều cảm xúc khác nhau, từ tự hào đến thất vọng.

Một số người đi bộ cho biết hào hứng khi thành phố tổ chức sự kiện có quy mô toàn cầu, tôn vinh văn hóa nước nhà. Trong cuộc phỏng vấn với Korea Herald, khán giả Kim Hye-yoon kể cô đã dừng lại để xem việc chuẩn bị sân khấu, gọi BTS là "bảo vật quốc gia". Cô nói hy vọng fan quốc tế có ấn tượng tốt với Hàn Quốc. Trong khi đó, một nhân viên văn phòng nói có cảm giác kỳ lạ khi thấy những nghệ sĩ nổi tiếng thế giới biểu diễn cạnh nơi làm việc của mình.

Mặt khác, một số người khác bày tỏ lo ngại về vấn đề an toàn và sự bất tiện trước việc sắp có một đám đông lớn tập trung tại đây. Số khác đặt câu hỏi tại sao các sự kiện lớn liên tục diễn ra tại trung tâm Seoul thay vì phân bổ đến các vùng khác.

Về phía các hộ kinh doanh, nhiều tiểu thương địa phương nói concert khiến họ vừa hy vọng vừa lo lắng. Dịp này, vài nơi tích trữ hàng hóa gấp 10 lần so với ngày thường, có chỗ chọn đóng cửa để an toàn hoặc do tuân theo lệnh phong tỏa tòa nhà. Các chi nhánh của hãng đồ uống Starbucks, cửa hàng mỹ phẩm Olive Young và một số hàng quán gần quảng trường có kế hoạch giảm giờ đón khách hoặc ngừng hoạt động trong ngày 21/3.

Các thành viên nhóm BTS. Từ trái qua: Jin, V, RM, Jungkook, Suga, Jimin và J-Hope. Ảnh: Instagram Bighit Music

BTS (viết tắt của Bangtan Sonyeondan) ra mắt năm 2013, gồm bảy thành viên. Ca khúc của nhóm thuộc các thể loại như hip-hop, R&B, thường xoay quanh vấn đề xã hội, đấu tranh nội tâm, tình yêu đôi lứa, sự yêu thương bản thân, tạo đồng cảm với khán giả trẻ.

Nhóm được giới chuyên môn đánh giá là nhân tố quan trọng trong ngành công nghiệp giải trí, đóng góp tỷ USD cho kinh tế Hàn. Các sản phẩm âm nhạc của họ gây sốt toàn cầu, liên tục xô đổ các kỷ lục về doanh số và lượt nghe trực tuyến. Vài năm gần đây, BTS trở thành "con cưng" của truyền thông Âu Mỹ, thường xuyên xuất hiện ở các lễ trao giải lớn.

Phương Thảo (theo Korea Times, Korea Herald)