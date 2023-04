An ninh mạng - ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp Việt

Doanh nghiệp Việt cần các giải pháp tăng cường bảo mật, an toàn thông tin để đối mặt với các thách thức trên môi trường trực tuyến.

Sự phát triển, tiến bộ trong công nghệ giúp các doanh nghiệp dễ dàng kết nối với nhau và với người dùng, tăng cường sự tiện lợi từ đó bứt phá trong kinh doanh. Mặt trái của sự phát triển công nghệ chóng mặt là vấn đề an ninh, an toàn và bảo mật dữ liệu. Doanh nghiệp chịu nhiều sự đe dọa hơn trên không gian mạng nếu không biết cách bảo vệ, phòng ngừa.

Thách thức trong thời đại số

Theo Security Magazine, hiện nay, doanh nghiệp đối mặt với 5 mối đe dọa an ninh mạng, bao gồm lừa đảo, phần mềm độc hại, mã độc, rò rỉ dữ liệu và xâm phạm mật khẩu.

Trong đó, lừa đảo (phising) là hình thức phổ biến. Kẻ tấn công bằng hình thức lừa đảo thường sử dụng email hoặc những bài đăng trên mạng xã hội, khoác bên ngoài hình thức có vẻ an toàn nhưng ẩn chứa nhiều nội dung độc hại. Nếu không đủ tỉnh táo và cảnh giác, người dùng dễ dàng bị lừa nhấn vào các đường dẫn, tập tin đính kèm để từ đó mã độc được kích hoạt và lây nhiễm.

Phần mềm độc hại (malware) bao gồm các loại virus, mã độc, trojan, ransomware, adware... được thiết kế nhằm đánh cắp thông tin, chiếm quyền điều khiển hoặc ảnh hưởng hiệu năng hệ thống. Malware cũng nhắm đến đánh cắp thông tin nhạy cảm như tài khoản, mật khẩu, thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng...

Mã độc (ransomware) là phần mềm được kẻ xấu tạo ra để mã hóa tất cả dữ liệu trong hệ thống, từ đó buộc người dùng phải trả tiền chuộc để nhận khóa giải mã. Có khá nhiều trường hợp ngay cả khi chọn cách trả tiền chuộc, khóa giải mã mà kẻ xấu cung cấp cũng không hoạt động.

Rò rỉ dữ liệu (data breach) lại là vấn đề lo ngại hàng đầu của doanh nghiệp hiện nay. Khi hệ thống của doanh nghiệp bị kẻ xấu tấn công và đánh cắp thông tin, việc rò rỉ dữ liệu khách hàng là điều sớm muộn. Trong thời đại số, dữ liệu được xem là "xương sống" trong vận hành. Ở tình huống này, doanh nghiệp phải lên kế hoạch hành động nhanh để tránh rò rỉ thông tin khách hàng. Trong khi đó, xâm phạm mật khẩu (compromised password) dẫn đến nhiều rủi ro về tài sản. Nếu không cẩn thận, người dùng có thể bị dẫn dụ để đăng nhập bằng thông tin tài khoản ở các trang web giả mạo. Ngay lập tức kẻ xấu sẽ nắm được dữ liệu nhạy cảm và từ đó tổ chức tấn công, đánh cắp tài sản ở quy mô lớn hơn.

An ninh mạng là vấn đề nhức nhối, để lại nhiều thiệt hại lớn, đặc biệt với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, do mối đe dọa bảo mật không phải lúc nào cũng dễ nhận thấy, đồng thời chi phí tương đối tốn kém, tầm quan trọng của an ninh mạng thường bị xem nhẹ.

Cách doanh nghiệp tăng cường an ninh mạng

Theo các chuyên gia, để tăng cường an ninh mạng, doanh nghiệp cần tập trung vào ba khía cạnh. Đầu tiên là nâng cao nhận thức về bảo mật. Nhân sự trong doanh nghiệp rất dễ trở thành mục tiêu trước các cuộc tấn công bảo mật, đặc biệt khi thiếu kiến thức để tự phòng vệ. Doanh nghiệp cần hướng dẫn cho từng nhân viên và đánh giá lại nhận thức bảo mật của đội ngũ hoạt động sau một khoảng thời gian.

Thứ hai là kiến thức chuyên môn về an ninh mạng. Vấn đề này liên quan đồng thời nguồn lực nội bộ và nguồn lực từ bên ngoài. Doanh nghiệp càng nhỏ cần nguồn lực bổ sung từ bên ngoài càng nhiều. Các công ty có thể hợp tác cùng đơn vị cung cấp giải pháp bảo mật, đơn cử như Hewlett Packard Enterprise (HPE). Lợi thế của các nguồn lực bên ngoài như HPE mang lại là khả năng giám sát liên tục 24/7, cập nhật thông tin về các mối đe dọa mới, từ đó cung cấp chiến lược bảo vệ chính xác và kịp thời.

Cuối cùng là xây dựng chính sách an ninh mạng. Ở bước này, doanh nghiệp cần có chính sách bảo mật riêng, phù hợp để bảo vệ các thiết bị làm việc của nhân viên, bảo vệ dữ liệu, thông tin và sử dụng xác thức đa lớp. Các tổ chức cần thường xuyên có buổi chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp tài liệu cập nhật những mối đe dọa mới và xây dựng thói quen cẩn thận cho nhân viên.

Các công ty nhỏ với những hạn chế về nguồn lực tài chính và nhân sự sẽ dễ bị ảnh hưởng trong cuộc chiến bảo mật. Để giảm thiểu nguy cơ, doanh nghiệp có thể bắt đầu với việc trang bị cơ sở hạ tầng có khả năng bảo mật, điển hình như máy chủ HPE ProLiant CPU Intel Xeon Scalable Processors.

Theo HPE, dòng máy chủ mới cho phép quản lý hạ tầng công nghệ thông tin thông minh, đầu tư hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực.Tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp, HPE cung cấp các giải pháp phù hợp, đáp ứng nhiều nhu cầu tăng trưởng, cải thiện hiệu quả hoạt động và trải nghiệm khách hàng.

