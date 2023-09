An ninh LHQ áp giải Đại sứ Israel khỏi phòng họp

Nhân viên an ninh LHQ áp giải Đại sứ Israel ra ngoài sau khi ông giơ biểu ngữ phản đối bài phát biểu của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi.

Trong lúc Tổng thống Iran Ebrahim Raisi phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) hôm 19/9, Đại sứ Israel Gilad Erdan rời khỏi vị trí, giơ biểu ngữ có in ảnh của cô gái người Kurd Mahsa Amini cùng dòng chữ "Phụ nữ Iran xứng đáng được tự do ngay bây giờ!" đi khắp hội trường.

Nhân viên an ninh Liên Hợp Quốc cưỡng chế Đại sứ Israel Đại sứ Israel Gilad Erdan giơ bức ảnh của cô gái người Kurd Mahsa Amini trong lúc Tổng thống Iran phát biểu tại Đại hội đồng LHQ hôm 19/9. Video: Twitter/@giladerdan1

Đại sứ Erdan sau đó bị nhân viên an ninh của LHQ áp giải ra khỏi phòng họp. Truyền thông Israel dẫn lời phái đoàn nước này cho biết Đại sứ Erdan bị nhân viên an ninh giữ lại trong thời gian ngắn và được thả nhờ sự hỗ trợ từ các nhóm an ninh và ngoại giao Israel.

Tuy nhiên, phát ngôn viên của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres bác bỏ thông tin này, cho biết các nhân viên an ninh chỉ nói chuyện với Đại sứ Erdan và không giữ ông.

"Theo như chúng tôi được biết, sự việc đã kết thúc", phát ngôn viên nói.

Đại sứ Erdan sau khi rời khỏi phòng họp của LHQ tiếp tục chỉ trích cơ quan này vì cho phép Tổng thống Iran phát biểu.

Nhân viên an ninh Liên Hợp Quốc cưỡng chế Đại sứ Israel Đại sứ Israel Gilad Erdan bị nhân viên an ninh LHQ đưa khỏi phòng họp hôm 19/9. Video: Twitter/@NEWSMAX

Mahsa Amini năm ngoái bị cảnh sát đạo đức ở thủ đô Tehran bắt với cáo buộc "ăn mặc không đàng hoàng" vì mang khăn trùm hijab không phù hợp luật Hồi giáo. Vài ngày sau khi bị bắt, Amini nhập viện trong tình trạng hôn mê và tử vong. Giới chức Iran nói rằng cô bị đột quỵ và đau tim.

Cái chết của Amini làm bùng lên các cuộc biểu tình ở Iran. Trong khi đó, Tehran cáo buộc thế lực bên ngoài tìm cách lợi dụng sự việc để kích động bất ổn và cảnh báo sẽ đáp trả các "hành động thù địch".

Ngọc Ánh (Theo Fox News/Daily Beast)