Ăn nhầm cây cần nước độc, ba người nguy kịch

Lạng SơnBa người đàn ông nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau đầu, nôn mửa, tê bì, khó thở sau khi ăn một loại cây cần mọc dại trên rừng.

Ngày 11/3, bác sĩ Nguyễn Thành Đô, Khoa Hồi sức tích cực Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn), nói nhóm 8 người đi rừng và cùng hái một loại thực vật lạ ven đường để ăn. Chỉ thời gian ngắn sau, ba người xuất hiện triệu chứng nặng gồm tê bì môi miệng, đau đầu, nôn liên tục, tức bụng và khó thở. Năm người đi cùng có biểu hiện nhẹ hơn, không suy hô hấp.

Cây cần dại gia đình bệnh nhân đưa vào. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Kíp trực nhanh chóng áp dụng phác đồ chống ngộ độc cấp tính, tiến hành rửa dạ dày, truyền dịch và dùng thuốc chống nôn, hồi sức tích cực cho các nạn nhân. Hiện tại, sức khỏe nhóm bệnh nhân dần cải thiện, y bác sĩ tiếp tục theo dõi sát nhằm ngăn chặn các biến chứng muộn.

Bác sĩ Đô xác định thủ phạm gây ngộ độc là cây cần nước độc (tên khoa học Conium maculatum). Loài thực vật thuộc họ hoa tán này chứa hợp chất alkaloid cực độc trong toàn bộ rễ, thân, lá, hoa và hạt. Độc chất tác động trực tiếp lên hệ thần kinh cơ, cắt đứt quá trình dẫn truyền xung động, gây liệt tiến triển. Nạn nhân ăn phải sẽ đổ mồ hôi nhiều, giãn đồng tử, tăng tiết nước bọt, tim đập nhanh, lú lẫn và có thể tử vong do suy hô hấp cấp hoặc ngừng tim nếu không cấp cứu kịp thời.

Cây cần nước độc có hình dáng bên ngoài rất giống các loại rau ăn thường ngày như cà rốt dại, cần tây hay mùi tây. Do đó, chuyên gia y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không hái và chế biến các loại cây hoang dại chưa rõ nguồn gốc. Khi người bệnh xuất hiện các dấu hiệu ngộ độc như tê miệng, buồn nôn, co giật, người nhà cần đưa ngay nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất thay vì tự tìm cách chữa trị tại nhà.