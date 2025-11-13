Án mạng từ việc chó cắn hàng xóm nên bị đánh chết

Trung QuốcTrước việc con chó cắn con ông Lương nên bị đánh chết, cả nhà ông Cương kéo đến phá cửa, đánh nhau với nhà hàng xóm này khiến một người thiệt mạng.

Sáng 13/11, phiên tòa xét xử ông Thân Hồng Lương (60 tuổi) vì tội Cố ý gây thương tích diễn ra tại TAND trung cấp thành phố Trường Trị, tỉnh Sơn Tây.

Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 30/1, khi ra ngoài lấy nước, Thân Vũ Hạo, con trai của bị cáo Thân Hồng Lương, đã bị chó do nhà hàng xóm Quách Dũng Cương xích ngoài cửa cắn. Hạo ném chó xuống đất khiến nó chết.

Sau khi Hạo kể lại sự việc cho gia đình, bà Chi - vợ ông Lương - liên lạc với chị gái ông Cương để thương lượng nhưng không thành. Bà Chi gọi cảnh sát, sau đó cảnh sát đã liên lạc với bà Triệu - vợ ông Cương đề nghị lên đồn giải quyết vụ việc, nhưng người này không hợp tác.

Chó nhà ông Cương bị xích ngoài cửa. Ảnh: Weibo

Khoảng 19h, bà Triệu cùng em rể và cháu trai đến nhà ông Lương, vừa đập cửa vừa la hét. Ba người đập vỡ kính, đạp tung cửa chính. Vợ chồng ông Lương và con gái chạy ra, đôi bên cãi nhau trong sân. Hàng xóm nghe tiếng liền sang khuyên can. Hai con gái của ông Cương cũng đến tham gia cuộc tranh cãi.

Sau đó, ông Cương sang nhà ông Lương. Vợ chồng ông Cương cùng em rể đánh nhau với ba người nhà ông Lương trong sân. Ông Lương cầm con dao để trên bệ cửa sổ gần đó vung loạn xạ, đâm bị thương ông Cương và ba người khác.

Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu, ông Cương tử vong ngay tối đó. Khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong là đứt động mạch đùi trái do nhiều vết đâm bằng vũ khí sắc nhọn, dẫn đến sốc giảm thể tích máu.

Ông Lương bị tạm giữ hình sự vào 31/1. VKSND thành phố Trường Trị cho rằng ông Lương phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích, khởi tố vụ án vào 27/8.

Cửa kính, cửa sổ nhà ông Lương bị đập vỡ. Ảnh: ifeng

Chia sẻ với The Paper vào ngày 12/11, gia đình ông Lương cho rằng nhiều người nhà ông Cương đã phá cửa, đột nhập nhà họ rồi tấn công trước, do đó hành vi của ông Lương là phòng vệ chính đáng. Bản thân ông Lương cũng bị nhiều vết bầm tím khắp cơ thể, gãy xương mũi.

Hạo, con trai ông Cương, kể rằng chó nhà hàng xóm đột ngột tấn công khi đi ngang qua, bị cắn hai vết. Sau khi đánh chết chó, Hạo muốn tìm chủ nhà nói rõ tình huống nhưng không thấy ai. Gia đình Hạo muốn hòa giải, tuy nhiên thái độ nhà ông Lương rất ác liệt. "Họ xông vào nhà tôi, nói chó có giá trị hơn tôi", Hạo kể.

Tranh cãi trên tòa

Sau phiên tòa, luật sư phía bị hại cho biết trọng tâm của tranh chấp giữa bên công tố và bên bào chữa là liệu hành vi của ông Lương có cấu thành phòng vệ chính đáng hay không. Bên công tố lập luận rằng hành vi của ông Lương cấu thành tội cố ý gây thương tích, khiến một người tử vong, có tình tiết vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Cáo trạng nêu rõ ông Lương cầm một con dao trên bệ cửa sổ và đâm loạn xạ, khiến bốn thành viên trong gia đình ông Cương bị thương. Tuy nhiên, ông Lương lập luận tại tòa rằng do sự việc xảy ra lúc hỗn loạn và trời tối, ông không nhận thức được rằng đã nắm con dao và vung loạn xạ gây thương vong.

"Bị cáo chỉ nhìn thấy trên tay có con dao khi nghe thấy tiếng ai đó nói có người chảy máu ngã xuống", luật sư bào chữa nói.

Vợ nạn nhân, bà Triệu, không đồng ý với lập luận phòng vệ chính đáng. Bà nói họ đến nhà ông Lương để tranh luận, không mang theo vũ khí, chỉ đập vỡ cửa kính. "Chồng tôi bị đâm đến 9 nhát, làm sao ông ta có thể là phòng vệ chính đáng?", bà Triệu bày tỏ.

Về việc bị dư luận lên án vì hành vi xông vào nhà ông Lương, bà Triệu nói: "Tôi đập vỡ cửa sổ, phải bồi thường thì tôi sẽ bồi thường, nhưng không đến mức chồng tôi bị đâm chết chứ? Họ cũng phải chịu trách nhiệm".

Luật sư bào chữa của ông Lương cho biết sau án mạng, bà Triệu cùng em rể và cháu trai đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự vì nghi ngờ xâm nhập trái phép vào nơi cư trú. Vụ việc này đang trong quá trình tố tụng.

Tòa chưa tuyên án.

Tuệ Anh (theo The Paper, HBTV, China Newsweek)