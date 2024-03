Án mạng từ việc chấp kèo đánh bi-a

Nghệ AnNguyễn Hữu Điệp lĩnh 13 năm tù vì cầm dao đâm chết anh Hoàng Văn Đại, sau khi thấy nạn nhân khuyên em vợ đừng 'chấp 5 lá bài' khi đánh bi-a ăn tiền với mình.

Bản án ngày 11/3 của TAND tỉnh Nghệ An tuyên Điệp, 30 tuổi, trú xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, phạm tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự.

Tại tòa, Điệp nói hối hận, xin lỗi gia đình bị hại, mong được hưởng bản án khoan hồng để sớm trở về làm lại cuộc đời.

HĐXX xác định hành vi của bị cáo là nguy hiểm, gây nguy hiểm cho xã hội, cần tuyên bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Bị cáo Điệp tại phiên xử ngày 11/3. Ảnh: Hùng Lê

Tối 20/9/2023, anh Đại, 29 tuổi cùng em vợ Hoàng Văn Trung, 30 tuổi, rủ nhau đi đánh bi-a tại quán ở huyện Thanh Chương. Gặp nhau tại quán, thấy anh Trung rủ đánh bi-a ăn tiền, Điệp đáp "chấp thì đánh chứ đánh ngang không chơi". Anh Trung đồng ý chấp Điệp 5 lá bài, giao kèo mỗi lá là một quân bài tú lơ khơ, tương đương số tiền cá cược đã thỏa thuận.

Theo cáo trạng, thấy em vợ chấp đối thủ, anh Đại đứng bên cạnh can ngăn không nên chơi vì sẽ thua thiệt. Nhà chức trách cáo buộc, anh Đại và Điệp sau đó xảy ra to tiếng, sử dụng quả bi-a tấn công nhau song được can ngăn nên giải tán.

Thấy Điệp rời quán, anh Đại tiếp tục chạy ra thách thức đánh nhau. Điệp tới ôtô mở cửa lấy một con dao quay lại đuổi theo đâm anh Đại nhiều nhát khiến tử vong tại bệnh viện.

Điệp tới Công an huyện Thanh Chương đầu thú.

Đức Hùng