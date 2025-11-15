Án mạng từ tin nhắn rủ bạn gái của người khác đi khách sạn

Trần Văn Cường, 36 tuổi, bực tức người đàn ông nhắn tin rủ bạn gái mình đi khách sạn, còn đến phòng trọ gây sự, nên đâm anh này tử vong.

Ngày 14/11, Trần Văn Cường (36 tuổi, quê Đồng Tháp) bị TAND TP HCM tuyên phạt 16 năm tù; Nguyễn Văn Tân (26 tuổi, bạn Cường) 14 năm tù về tội Giết người.

Tòa buộc các bị cáo bồi thường 130 triệu đồng và cấp dưỡng cho 2 con của nạn nhân mỗi tháng 5 triệu cho đến khi 18 tuổi.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp tính mạng người khác cần xử lý nghiêm, song bị hại cũng có lỗi.

Trần Văn Cường (phải) và Nguyễn Văn Tân tại tòa hôm nay. Ảnh: Bình Nguyên

Cáo trạng xác định, Cường và chị Lê chung sống như vợ chồng tại xã Bình Chánh. Khoảng tháng 8/2024, Cường và Tân (bạn làm chung) nghe chị Lê kể về việc bị anh Thi (đã có gia đình) nhắn tin gạ gẫm đi khách sạn, khiến cả hai tức giận.

Trưa 1/9/2024, Cường rủ Tân và một số bạn đến nhà trọ của mình ăn uống. Trong lúc nhậu, anh Thi gọi điện cho Tân và xảy ra cãi vã, thách thức đánh nhau với cả nhóm. Biết Thi say rượu, Tân tắt máy. Một lúc sau, Thi gọi lại thông báo đã đến gần nhà Cường, yêu cầu ra nói chuyện.

Cường ngăn Tân nhưng người này vẫn cầm khúc gỗ đi ra. Thấy Thi cầm cây gỗ thách thức, Tân và Cường lao tới đánh. Biết mình yếu thế, anh Thi quay lại lấy dao định tấn công Tân thì bị Cường giằng lấy.

Thi tiếp tục lao vào đánh Tân, bị Cường cầm dao đâm một nhát trúng lưng, gục xuống. Dù được đưa đi cấp cứu, song nạn nhân tử vong do vết đâm thủng phổi.

Tại tòa, các bị cáo bày tỏ hối hận, thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Bình Nguyên