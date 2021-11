Đồng ThápĐi đòi 5 triệu đồng giúp bạn, Nguyễn Văn Khánh An, 27 tuổi, xảy ra xô xát rồi đâm chết "con nợ".

Ngày 27/11, An bị Công an TP Cao Lãnh bắt tạm giam về hành vi Giết người. Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ xử lý 3 người khác vì có liên quan.

Tối qua, An được người bạn nhờ đến nhà anh Trần Thanh Tâm (36 tuổi, cùng làm thợ hồ) tại xã Tân Thuận Đông để đòi nợ. Anh ta rủ thêm 3 người khác đi cùng. Trong lúc giằng co, An rút dao đâm vào bụng anh Tâm làm nạn nhân gục tại chỗ.

Cảnh sát có mặt sau đó, bắt nhóm An khi đang lẩn trốn trong nhà dân.

Ngọc Tài