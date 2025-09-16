Án mạng từ mâu thuẫn tính tiền hát karaoke

Tây NinhPhạm Quang Vinh, 36 tuổi, cùng nhóm bạn khi tính tiền hát karaoke đã xảy ra mâu thuẫn với khách tại đây, dùng dao truy sát đối thủ tử vong.

Ngày 15/9, Vinh bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 18 năm tù; Nguyễn Chí công, 33 tuổi, lĩnh 12 năm tù cùng về tội Giết người. Hai bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình bị hại 180 triệu đồng.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo thể hiện tính côn đồ, xem thường pháp luật, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà tước đoạt tính mạng người khác nên cần xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục.

Trong vụ án này, Vinh và Công còn bị truy tố tội Cố ý gây thương tích, song tại tòa bị hại đã tự nguyện rút đơn yêu cầu xử lý hình sự, nên HĐXX đình chỉ vụ án.

Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: Nam An

Theo cáo trạng, tối 30/4 năm ngoái, nhóm Vinh, Công cùng nhóm anh Trần Minh Thu cùng đến quán karaoke tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cũ (hiện là xã Cần Giuộc) vui chơi. Đến giữa khuya, lúc tính tiền, giữa Vinh và một người trong nhóm anh Thu xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Bị đối thủ dùng nón bảo hiểm và gạch đuổi đánh, Vinh chạy ra phía sau quán tìm Công, cùng lấy hai con dao trở lại tìm đánh nhóm anh Thu. Công sau đó truy đuổi và chém bị thương 2 người, vứt bỏ dao. Còn Vinh đâm vào ngực anh Thu. Cả hai lấy xe máy ra về.

Anh Thu được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng hai hôm sau tử vong. Vinh và Công ra đầu thú.

Nam An