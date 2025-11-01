Án mạng từ mâu thuẫn tán cây chuối của nhà hàng xóm

Ngày 1/11, Tùng bị Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố, bắt giam về tội Giết người.
Theo điều tra, vài tháng trước ông Tùng, ngụ xã Phú Thọ, thường xuyên cự cãi với ông Nhơn, 61 tuổi, vì thấy hàng xóm trồng chuối gần ranh đất, phần lá che sang đất nhà mình.
Ông Tùng đã chặt những tàu lá chuối này, vứt đi. Ngày 19/10, con trai ông Nhơn, 40 tuổi, đi làm xa về, biết chuyện cãi nhau giữa hai gia đình đã sang nhà ông Tùng để "nói chuyện", sau đó xảy ra xô xát.
Thấy con trai bị đuổi đánh, ông Nhơn chạy sang nhà ông Tùng và bị đâm dao trúng ngực. Dù được đưa đi cấp cứu song ông Nhơn tử vong.
Ông Tùng đến công an đầu thú, giao nộp hung khí.
Ngọc Tài - Thanh Thảo