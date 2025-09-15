Án mạng từ mâu thuẫn 'mở loa điện thoại xem phim'

Cà MauBị đồng nghiệp dùng dao tấn công vì mở loa điện thoại để xem phim, Huỳnh Tâm Em, 34 tuổi, đã đáp trả khiến người này tử vong.

Ngày 15/9, Em bị TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt 7 năm tù về tội Giết người theo khoản 2 Điều 123 Bộ luật Hình sự; phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 260 triệu đồng.

Theo HĐXX, trong vụ án này bị hại có một phần lỗi khi tấn công Em trước. Quá trình điều tra và xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội bị hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.

Huỳnh Tâm Em (áo xanh) tại phiên tòa hôm nay. Ảnh: An Minh

Theo cáo trạng, Em cùng Bé và 13 thuyền viên làm việc trên tàu đánh bắt hải sản. Chiều 24/12/2024, sau thời gian hoạt động, thuyền trưởng cho phương tiện nghỉ trên vùng biển tỉnh Cà Mau. Các thuyền viên tổ chức nhậu, riêng Em ngồi uống rượu một mình.

Sau cuộc nhậu, Bé xem phim trên điện thoại, mở loa ngoài với âm lượng lớn. Em không ngủ được, quay sang cự cãi, được mọi người can ngăn. Tuy nhiên, đến hơn 22h30, Em đang ngủ thì bị Bé dùng dao chém vào đầu.

Bất ngờ bị tấn công, Em lấy con dao dùng để xẻ mực trên tàu đâm vào người Bé khiến tử vong sau đó.

An Minh