Án mạng trong hỗn chiến

Bà Rịa - Vũng TàuBực tức vì bị gọi "điên", Nguyễn Văn Tình, 35 tuổi, kéo bạn đi đánh dằn mặt đối thủ nhưng một người bị đâm chết.

Ngày 31/1, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tạm giữ hình sự Tình và 15 người (thuộc hai nhóm) về hành vi Gây rối trật tự công cộng, Giết người.

Nguyễn Văn Tình (thứ 3 từ phải sang) và những người trong nhóm tại Công an Bà Rịa – Vũng Tàu. Ảnh: Công Huy

Trước đó, Tình biết Nguyễn Thành An (35 tuổi, ở thị xã Phú Mỹ) gọi mình là "Tình điên" nên nổi giận. Chiều 29/1, anh ta rủ 6 người tìm đánh An lúc đang nhậu cùng nhóm bạn ở một bè cá. Nhóm Tình thua cuộc, hẹn nhau chiều trở lại quán cơm của gia đình An trả thù.

Khoảng 19h30 cùng ngày, nhóm Tình mang dao, rựa đến nhưng nhóm An đông hơn nên phải bỏ chạy. Bạn của Tình là Kiên Thia Rinh (35 tuổi) trên đường bỏ chạy thì ngã xe, bị ba người trong nhóm An xông tới đâm chém, tử vong.

Những người trong nhóm Nguyễn Thành An. Ảnh: Công Huy

Vụ hỗn chiến cũng khiến 2 người khác trong nhóm Tình bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa.

Công Huy - Trường Hà