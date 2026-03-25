Án mạng sau việc chấp nhận vợ ngoại tình với hàng xóm

Hà NộiÔng Nguyễn Văn Thành vì vấn đề sức khỏe, chấp nhận cho vợ và người hàng xóm quan hệ ngoài luồng, nhưng khi bắt quả tang đã lao vào hành hung, dẫn đến án mạng.

Ngày 24/3, bị cáo Nguyễn Văn Thành, 55 tuổi, trú Đông Anh, bị TAND Hà Nội phạt 20 năm tù về tội Giết người và 5 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, hình phạt tổng hợp 25 năm tù.

Cáo trạng xác định, vợ chồng bị cáo Thành buôn bán trong chợ địa phương, bên cạnh quán cắt tóc của ông Trung. Từ tháng 10/2024, Thành phát hiện vợ và ông Trung có quan hệ tình dục nên ngăn cấm. Nhưng sau đó Thành đồng ý mối quan hệ ngoài luồng của vợ, yêu cầu "trong giới hạn".

Bị cáo Thành tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Tháng 2/2025, do hai người này gặp nhau thường xuyên, bị cáo Thành bực tức đã ngăn cấm. Chiều 26/4/2025, khi người vợ đang ở một mình tại ki ốt trong chợ, ông Trung đi từ quán cắt tóc sang ăn uống. Một giờ sau, bị cáo Thành từ nhà ra chợ, vào trong ki ốt thấy hai người đang quấn quýt đã lao vào hành hung vợ và đánh nhau với tình địch.

Bị cáo lấy con dao bầu trong quán đuổi theo và đâm ông Trung hai nhát khiến tử vong.

Vợ của bị cáo Thành, dù nhiều lần có quan hệ tình dục song không ăn ở, sinh hoạt như vợ chồng với ông Trung, do đó Cơ quan điều tra không đề cập xử lý với bà này về hành vi Vi phạm chế độ một vợ, một chồng.

Tại sao dao bầu là vũ khí quân dụng?

Trong vụ án này, ngoài hành vi giết người, Thành còn bị truy tố về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, được xác định là con dao bầu (dài 33,6cm, lưỡi dao dài 22 cm, bản rộng nhất 6,3 cm, có một cạnh sắc, có đầu nhọn, tay cầm hình trụ tròn dài 11,6 cm, đường kính lớn nhất 3,3cm, theo cáo trạng).

Cơ quan công tố xác định, đây là "dao sắc, nhọn, thuộc Phụ lục 5, danh mục dao có tính sát thương cao ban hành kèm Thông tư số 75/2024 của Bộ trưởng Công an".

Những dao này là vũ khí quân dụng, theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024, có hiệu lực từ 1/1/2025.

Theo điều 18 của luật này, vũ khí quân dụng chỉ được trang bị cho các nhóm đối tượng: quân đội nhân dân; dân quân tự vệ; cảnh sát biển; công an nhân dân; cơ yếu; cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; kiểm lâm, kiểm ngư; an ninh hàng không; hải quan cửa khẩu; lực lượng chuyên trách phòng, chống buôn lậu của hải quan; lực lượng phòng, chống tội phạm về ma túy của hải quan.

Điều 304 Bộ Luật Hình sự quy định, người nào sử dụng trái phép vũ khí quân dụng thì bị phạt tù 1-7 năm; nếu làm chết người, bị phạt 5-12 năm.

Chi tiết danh mục Dao có tính sát thương cao, được thống kê trong phụ lục 5, Thông tư 75 như sau:

