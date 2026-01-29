Án mạng sau câu chửi 'ngu như bò'

Đồng ThápHà Mai Tấn Lộc, 20 tuổi, bực tức vì bị bạn nhậu đá và chửi “ngu như bò”, đã dùng gậy đánh nạn nhân tử vong.

Ngày 28/1, TAND tỉnh Đồng Tháp xét xử trực tuyến, tuyên phạt Lộc, quê xã Long Định, 16 năm tù về tội Giết người.

Trước đó, gia đình bị cáo đã bồi thường cho gia đình bị hại gần 160 triệu đồng chi phí viện phí, mai táng và tổn thất tinh thần.

Hà Mai Tấn Lộc tại tòa. Ảnh: Nam An

Theo hồ sơ vụ án, Lộc làm nghề sửa xe. Đầu tháng 1/2025, anh ta cùng Nguyễn (36 tuổi, ngụ xã Tân Phước 3) đến nhà người quen nhậu. Trong cuộc nhậu, thấy Nguyễn vô cớ đánh người khác, Phúc góp ý thì bị bạn đá nhiều cái nên bỏ về.

Hôm sau, cả hai tiếp tục ở lại uống rượu. Khi tỉnh dậy, Phúc thấy Nguyễn ngồi hút thuốc, liền chỉ vào mặt chửi "thằng không cha không mẹ, ngu như bò", đồng thời đá một cái. Tức giận, Lộc nhặt đoạn gỗ dài đánh mạnh vào đầu bạn, khiến Nguyễn ngã xuống nền nhà, co giật, sùi bọt mép.

Lộc sau đó chạy đi gọi chủ nhà, nói dối nạn nhân bị "giật kinh phong". Cả hai khiêng Nguyễn ra gần lu nước, vắt chanh vào miệng để sơ cứu. Một lúc sau, nạn nhân tỉnh lại, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó do chấn thương sọ não.

Nam An

* Tên nạn nhân đã thay đổi.